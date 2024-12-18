Тепер офіційно. Трампа проголосили переможцем виборів президента США

Його інавгурація відбудеться 20 січня

Ввечері 17 грудня остаточно завершилося голосування в рамках виборів президента у США. Дональд Трамп став офіційним переможцем боротьби за пост президента Сполучених Штатів.

Як повідомляє CNN, у вівторок виборники Техасу на зустрічі в Остіні віддали Трампу 40 голосів виборників штату. Після цього перемога Трампа остаточно підтверджена.

Трамп переміг на виборах ще 5 листопада, проте його перемогу офіційно було оформлено лише 17 грудня. Цього дня зібралася Колегія виборників, як це передбачено в рамках Конституції США, щоб офіційно обрати президента.

В Штатах кандидат на посаду президента має набрати 270 із 538 голосів виборників. На виборах у листопаді Трамп (кандидат від Республіканської партії) отримав 312 голосів, а віцепрезидент Камала Гарріс (кандидатка від Демократичної партії) — 226.

Далі голоси кожного штату надійдуть до Конгресу. 6 січня відбудеться спільне засідання законодавців, де буде офіційно підраховано голоси виборників та офіційно оголошено Трампа наступним президентом США, а обраного ним сенатора штату Огайо Джей Ді Венса — віцепрезидентом. Вони вступлять на свої посади опівдні 20 січня 2025 року.

Як розповідав "Телеграф", Кіт Келлог, якого обраний президент США висунув на посаду спецпредставника з питань України та Росії, відвідає Київ на початку січня. Також він відвідає кілька інших європейських столиць.