Росіяни могли захопити ще одне село на Донбасі. Як зараз виглядає лінія фронту (карта)

Порівняно із попереднім днем, росіяни дещо знизили свою наступальну активність

Йде 1029-й день повномасштабної війни з російськими окупантами, з початку минулої доби, 17 грудня, до 22:00, на фронті сталося 183 бойових зіткнення (для порівняння, напередодні їх було 226) Росіяни могли окупувати ще одне село на Донеччині та мали інші просування в області.

За даними порталу DeepState, росіяни могли окупувати Сонцівку — село Курахівської міської громади Покровського району Донецької області. Також ворог просунувся біля Новотроїцького, Берестків, Зеленівки, Нового Комара, Сторожевого, в Кураховому, Пушкіному, Даченському та Відродженні.

У Генштабі ЗСУ повідомили, що найбільша кількість ворожих атак протягом 16 грудня (до 22:00) відбулася на Покровському напрямку. Там росіяни 35 разів намагалися просунутися у районах Миролюбівки, Променя, Лисівки, Даченського, Нового Труда, Нововасилівки, Піщаного, Новооленівки, Новопустинки, Чумацького, Українки, Сухого Яру та Новоєлизаветівки.

"Сьогодні (17 грудня, — ред.) на цьому напрямку, за попередніми даними, було знешкоджено 349 окупантів, з них 149 — безповоротно. Також знищено мотоцикл та 30-мм станковий автоматичний гранатомет, окрім цього, пошкоджено танк, бойову машину піхоти та автомобіль росіян", — розповіли у Генштабі.

На Курахівському напрямку росіяни 26 разів намагалися прорвати нашу оборону. Бої точилися поблизу населених пунктів Сонцівка, Старі Терни, Курахове та Янтарне. Втрати ворога на цій ділянці фронту склали 23 окупанти, з них вісім — безповоротно. Крім цього, знищено дві та пошкоджено шість одиниць автомобільної техніки ворога.

На Времівському напрямку російська армія влаштувала 22 атаки на наші підрозділи. Росіяни атакували в районах Костянтинопольського, Сухих Ялів, Сторожевого, Новосілок, Темирівки, Новополя та Новодарівки.

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