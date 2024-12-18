Спершу вагони закидали помідорами: як виглядали перші трамваї у Львові

Сьогодні старі трамваї можна побачити лише у музеях чи на світлинах

Старі фотографії — це своєрідна машина часу, яка дозволяє зазирнути у минуле та побачити, як жили люди, якими були вулиці та чим дивувало місто багато років тому. Цікаво розглядати не тільки старі будівлі, але й дізнаватися про перші кроки технологій, які стали невід’ємною частиною нашого життя.

Колись пересування на трамваї було дивиною, а новинка викликала не захоплення, а справжній скандал! Перший трамвай у Львові пройшов крізь випробування людським нерозумінням, але став важливим символом розвитку міста Лева.

Історія першого львівського трамвая

Кінний трамвай і “тарадайки” на пл. Марійській (теперішня пл. Міцкевича)

25 листопада 1879 року у Львові відбулася пробна поїздка першого трамвая — тоді ще кінного. Це був великий крок не лише для міста, а й для усієї України, адже саме Львів став першим українським містом, де з’явився цей вид транспорту. Звісно, не все одразу було гладко: колії довго готували, пробну поїздку довелося затримати через лід і сніг на рейках, але зрештою перші три вагони вирушили у дорогу.

Після тривалих приготувань 3 травня 1880 року кінний трамвай уперше прокотився львівськими вулицями. Але місцеві мешканці зустріли нововведення неоднозначно. Як відмічає lviv-tourist.info, перший трамвай викликав неабияке обурення. Його навіть закидали гнилими помідорами та яйцями! Містяни не звикли до шуму, який видавав трамвай, і деякі нібито не розуміли, чому вулицями має їздити таке диво техніки. Та, попри це, цікавість узяла своє: багато хто сідав у вагони лише для того, щоб випробувати новинку.

Кінний трамвай на теперішній вул. Б. Хмельницкого

Як працював перший львівський трамвай

Перший маршрут пролягав від залізничного вокзалу через сучасний проспект Свободи до Митної площі. Спочатку кінний трамвай курсував кожні 9 хвилин, а за день здійснював до 19 рейсів. І хоча новий транспорт спершу викликав спротив, за перший рік роботи ним скористалося понад 1,5 мільйона пасажирів!

За перший рік роботи кінний трамвай перевіз більше 1,5 млн пасажирів

Вагони для львівського кінного трамвая виготовили в австрійському місті Грац. Вони були темно-коричневого кольору з червоним оздобленням, а на боці гордо красувався напис "Львівський трамвай". Улітку трамвай тягнули дві пари коней, узимку — чотири. Після кількох кіл маршруту коней змінювали та відправляли відпочивати до спеціального депо, що розташовувалося на теперішній вулиці Ярослава Мудрого.

Шлях до електричного трамвая

З часом у Львові почали задумуватися про заміну кінного трамвая на більш сучасний — спочатку на паровий, а згодом на електричний. Паровий трамвай так і не прижився через складний ландшафт міста та велику кількість диму. Натомість електричний трамвай став справжнім проривом. Його перші пробні рейси відбулися 31 травня 1894 року, напередодні Галицької крайової виставки.

Тодішні електричні трамваї були маленькими, дерев'яними та обшитими металом, але вони дали старт новій епосі міського транспорту. Попри технічні труднощі й курйозні моменти, трамвай став невід’ємною частиною Львова, його історією та символом поступу в майбутнє.

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