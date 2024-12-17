Рада підтримала законопроєкт про множинне громадянство в Україні: що це означає

До другого читання повинні врахувати всі пропозиції та зауваження

У вівторок, 17 грудня, Верховна Рада підтримала за основу законопроєкт №11469 про запровадження інституту множинного громадянства в Україні. "За" проголосували 247 нардепів.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомляє народний депутат Ярослав Железняк. За його словами, до другого читання мають врахувати пропозиції та зауваження, зокрема, Світового Конгресу Українців.

Цей документ визначає умови набуття подвійного громадянства, але забороняє його тим, хто має російське громадянство. Також це стосується громадянства держав, які не визнають територіальну цілісність та суверенітет України.

У документі пропонується допускати множинність громадянства у таких випадках:

одночасне набуття дитиною за народженням громадянства України та громадянства іншої держави;

набуття дитиною, яка є громадянином України, громадянства своїх усиновлювачів-іноземців;

автоматичне набуття громадянином України іншого громадянства внаслідок одруження з іноземцем;

автоматичне набуття громадянином України, який досяг повноліття, іншого громадянства внаслідок застосування законодавства про громадянство іноземної держави, якщо такий громадянин України не отримав документ, який підтверджує наявність у нього громадянства іншої держави;

набуття громадянства України у спрощеному порядку для іноземців, що є громадянами держав, які входять до переліку тих, хто може отримати громадянство у спрощеному порядку;

набуття громадянином України громадянства держав з переліку тих, чиї громадяни набувають громадянство України у спрощеному порядку.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що текст законопроекту про дозвіл множинного громадянства в Україні, запропонований президентом Володимиром Зеленським, було зареєстровано у Верховній Раді ще на початку 2024 року.