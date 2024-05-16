До почти 4600 грн и сумма может вырасти в полтора раза: какая компенсация выплатится военным

Минимальная выплата составляет почти 2300 гривен

Для украинских военных предусмотрена компенсация за поднаем жилья. В сравнении с прошлым годом ее сумма увеличилась, и максимальный размер составляет 4560 гривен.

Как рассказывает АрмияInform, такое начисление пересматривается каждый год. Оно будет осуществляться всем военнослужащим, кроме тех, кого призвали на службу во время мобилизации.

Каков размер компенсации по поднаему жилья в 2024 году

С 1 января 2024 установлены следующие размеры компенсации:

в Киеве — 4560 гривен в месяц (+760 гривен, если сравнить с 2023 годом);

в областных центрах — 3420 гривен (+570 гривен);

в других населенных пунктах — 2280 гривен (+380 гривен).

Следует заметить, что для бойцов, в семье которых есть трое или более членов, сумма выплаты возрастает в полтора раза.

Кто имеет право на начисление компенсации

На такую выплату рассчитывают офицеры, рядовые, сержанты, проходящие военную службу по контракту, по месту прохождения военной службы согласно приказу командира воинской части.

Однако компенсация не будет осуществлена для тех, кто был призван на военную службу через мобилизацию.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что мобилизованные в Украине имеют право на компенсацию за все дни неиспользованного ежегодного отпуска.