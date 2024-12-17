Третій російський танкер "Волгонефть" подав сигнал лиха. Капітан відмовився від евакуації екіпажу

Він перевозить 4 тисячі тони мазути

Уже третій танкер "Волгонефть", який був завантажений мазутом, подав сигнал лиха біля порту Кавказ у Чорному морі. Проте капітан "Волгонефть-109" відмовився від евакуації екіпажу.

Про це повідомляють росЗМІ. Зазначається, що на судні стався витік вантажу, тобто мазуту.

Відомо, що сигнал лиха капітан танкера подав 17 грудня о пів на першу ночі. Він повідомив, що у судна, яке перевозило 4000 тонн мазуту, порушено герметичність четвертого вантажного танка. Внаслідок чого мазут витікає в баластовий танк. Водночас герметичність корпусу судна не порушена і мазут у воду не витікає.

Як пишуть росЗМІ, на "Волгонефть-109" перебувають 14 членів екіпажу, їм начебто нічого не загрожує. Проте капітану пропонували евакуацію разом з екіпажем, але він відмовив. Натомість капітан попросив змінити якірну стоянку — тепер "Волгонефть-109" знаходиться в районі Кучугури на південний схід від мису Пекло.

Нагадаємо, що два танкери "Волгонефть-212" і "Волгонефть-239" зазнали краху в Керченській протоці. Після цієї катастрофи нафта із танкерів потрапилп у море і її прибило до берегів. Мазут помітили навіть на березі Азовського моря у Кирилівці.

Додамо, що обидва кораблі були збудовані ще у 1960-70-х роках. Під час аварії "Волгонефть-212" загинула одна людина, 11 моряків потрапили до лікарні. З "Волгонефть-239" врятували всю команду – 14 осіб.

Раніше "Телеграф" розповідав, що через старі російські танкери Чорному морю загрожує масштабна екологічна катастрофа.