У розпал зими +10 °C. Якому з великих міст України пощастить з погодою 18 грудня

Сильні морози змінились теплом

Холодна зимова казка вже відступила від України і найближчими днями протримається плюсова погода. Проте у всіх регіонах буде сухо та безхмарно.

Про це свідчать дані Укргідрометцентру. Зазначається, що у найбільших містах України погода буде значно різниться, йдеться про Львів, Одесу, Харків, Дніпро та Київ.

Погода 18 грудня у Львові

У середу, 18 грудня, Львів очікує комфортна зимова температура, адже стовпчик термометра не опуститься нижче позначки +7 градусів, а інколи навіть +9 градусів. Вночі синоптики також обіцяють тепло до +2 градусів. Опадів на заходи країни не прогнозується, хіба що у гірських регіонах.

Погода 18 грудня у Києві

У столиці України буде не так тепло, як на заході, проте значних "мінусі" годі чекати. Вдень сонце пригріє до +5 градусів, а вночі до 0. Опадів північним областям не прогнозують синоптики, протягом дня збережеться помірна хмарність.

Погода 18 грудня у Харкові

Харків у середу, 18 грудня, не очікує сонячна погода, тут синоптики прогнозують затягнете хмарами небо та подекуди снігопад. Стовпчик термометра вдень коливатиметься від +2 до 0 градусів, а вночі — не опуститься нижче позначки 0.

Погода 18 грудня у Дніпрі

У середу синоптики обіцяють Дніпру помірно сонячну та теплу погоду, адже протягом дня термометр показуватиме +4 градуси, а вночі — до +2 градусів. Опадів не прогнозується.

Погода 18 грудня в Одесі

Південне місто у середу очікує найтепліша погода в країні. Вдень сонце пригріє аж до +10 градусів, а вночі до +6 градусів. І опади не зіпсують теплого дня, можлива лише помірна хмарність.

Раніше "Телеграф" розповідав, яку погоду прогнозують по всій території України на 18 грудня.