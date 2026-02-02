Біжіть за королівськими креветками. У Варусі обвались ціни на морепродукти

Можна зекономити понад 200 грн

Купуючи продукти по знижках у продуктових магазинах, можна зекономити чималі кошти. До прикладу, зараз у Варусі продають королівські креветки з понад 30% знижкою.

Про це зазначено на порталі супермаркету. Зауважимо, що акція діє за наявності товару.

Креветки королівські без голови у Варусі зараз коштують 39.99 грн за 100 г. Ціну знижено на 37%. Без акції за 100 г цього продукту треба буде заплатити 63.99 грн. На сайті вказано, що це креветки виду Litopenaeus Vannamei. Вони вже продаються без голови, але з панциром, який треба чистити.

Акції на королівські креветки у Варусі

Продукт свіжоморожений, зберігається у холодильниках за температури -18 градусів. Креветки вирощують у Індії. Розморожувати їх слід або в холодильнику, або в холодній воді. Окрім того, після розморозки, заморожувати знову морепродукт не слід.

Чому магазини роблять акції?

Деякі люди вважають, що акційні товари — це зіпсовані продукти чи ті, термін придатності яких добігає кінця. Фактично це не так, адже зазвичай продуктові мережі регулярно знижують ціни на більшу частину асортименту з інших причин, зокрема, щоб швидше звільнити місця на полицях для нової партії товару, стимулюючи відвідувачів купувати.

Не слід плутати уцінені товари — це дійсно ті, у яких термін придатності добігає кінця, порушена упаковка тощо, і акційні товари. У будь-якому випадку завжди уважно перевіряйте товари на строки та чеки після покупок.

