Загадкове та багатостраждальне: впізнайте це місце здійснення бажань у Дніпрі по фото
Цей художній об'єкт, встановлений майже 10 років тому, став справжнім символом Дніпра
У Дніпрі на Фестивальному причалі встановлений цікавий артоб’єкт, що має назву "Куля бажань". Він символізує нашу планету і за легендами виконує будь-яке бажання.
"Телеграф" розповість про це надзвичайне місце. Відвідувачі набережної відразу полюбили цю локацію.
Незвичайний мистецький об'єкт був відкритий у Дніпрі у 2016 році. Це велика куля з зеленого скла, вагою 2 тонни, яка знаходиться на 7-метровому постаменті зі сходинок у формі піраміди. Міські легенди говорять, що, бажання, загадані біля цієї кулі, обов’язково збуваються.
За час свого існування, "Куля бажань" неодноразово страждала від рук вандалів. ЇЇ псували графіті та навіть повністю розбивали. Проте, це символ Дніпра відновлювався кожного разу і повертався на своє законне місце.
Ця велична скляна "Куля бажань" завжди привертає увагу відвідувачів набережної, а місце її розташування має особливу ауру. З вершини постаменту кулі відкривається мальовничий краєвид на лівий берег Дніпра.
