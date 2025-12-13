Загадкове та багатостраждальне: впізнайте це місце здійснення бажань у Дніпрі по фото

Цей художній об'єкт, встановлений майже 10 років тому, став справжнім символом Дніпра

У Дніпрі на Фестивальному причалі встановлений цікавий артоб’єкт, що має назву "Куля бажань". Він символізує нашу планету і за легендами виконує будь-яке бажання.

"Телеграф" розповість про це надзвичайне місце. Відвідувачі набережної відразу полюбили цю локацію.

Незвичайний мистецький об'єкт був відкритий у Дніпрі у 2016 році. Це велика куля з зеленого скла, вагою 2 тонни, яка знаходиться на 7-метровому постаменті зі сходинок у формі піраміди. Міські легенди говорять, що, бажання, загадані біля цієї кулі, обов’язково збуваються.

Куля бажань у Дніпрі

За час свого існування, "Куля бажань" неодноразово страждала від рук вандалів. ЇЇ псували графіті та навіть повністю розбивали. Проте, це символ Дніпра відновлювався кожного разу і повертався на своє законне місце.

Пошкоджена куля бажань у Дніпрі

Ця велична скляна "Куля бажань" завжди привертає увагу відвідувачів набережної, а місце її розташування має особливу ауру. З вершини постаменту кулі відкривається мальовничий краєвид на лівий берег Дніпра.

