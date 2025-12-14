Рус

Перша в Україні жінка-машиніст працює в метро Харкова. Хто вона і як потрапила в професію (відео)

Вадим Михальченко
Перша жінка машиніст в метро Харкова, Дмитро Комаров Новина оновлена 14 грудня 2025, 22:51
Перша жінка машиніст в метро Харкова, Дмитро Комаров.

В Україні заборона жінкам опановувати професію машиніста в метрополітені була закріплена на законодавчому рівні до 2017 року

Метрополітен в Харкові, окрім цікавих секретів, має ще й рекорди. Зокрема, там працює єдина на все місто і перша в Україні жінка-машиніст потяга.

Про це у випуску програми "Світ навиворіт" розповів Дмитро Комаров. За словами журналіста, дівчина, попри всі труднощі цієї "чоловічої" професії, впевнено почувається в кабіні багатотонного транспорту.

"Це найочікуваніша мною частина передачі. Я буду в кабіні машиніста і проїду маршрутом. Побачу, як кермують поїздом. І головне, зроблю це з Анастасією — єдиною жінкою-машиністом в місті Харків", — сказав Комаров.

Більше того, за його словами, Анастасія має ще одну "відзнаку". Вона також перша в Україні жінка-машиніст в метрополітені.

"Це була моя мрія з дитинства. Мені завжди подобались потяги. Тому я вирішила спробувати і в мене вийшло, як ви бачите", — зазначила дівчина.

Анастасія Мазуркова
Анастасія Мазуркова Фото Скріншот

На запитання, як це бути жінкою-машиністом в Україні та єдиною в місті Харків, дівчина відповіла, що є певні труднощі. Оскільки немає до кого звернутись за порадою чи підказкою.

"Ти все робиш вперше і в цьому складність. Але з іншого боку, цю роботу можна виконувати незалежно від статі",— додала Анастасія.

Дмитро Комаров, Анастасія Мазуркова
Дмитро Комаров, Анастасія Мазуркова Фото Скріншот

За її словами, раніше жінок не допускали до цієї професії через заборону в питаннях охорони праці. Аж до 2017 року жінка в українському метро не мала права кермувати потягом. На законодавчому рівні ця праця вважалась занадто шкідливою для жіночого здоров'я через шум, вібрації, нічні зміни та стрес.

"І лише 8 років тому, ці заборони були зняті",— уточнив Комаров.

Дмитро Комаров в кабіні потяга харківського метро Фото Скріншот
Дмитро Комаров в кабіні потяга харківського метро Фото Скріншот
Анастасія Мазуркова і Дмитро Комаров Фото Скріншот
Анастасія Мазуркова і Дмитро Комаров Фото Скріншот

