Перша в Україні жінка-машиніст працює в метро Харкова. Хто вона і як потрапила в професію (відео)

В Україні заборона жінкам опановувати професію машиніста в метрополітені була закріплена на законодавчому рівні до 2017 року

Метрополітен в Харкові, окрім цікавих секретів, має ще й рекорди. Зокрема, там працює єдина на все місто і перша в Україні жінка-машиніст потяга.

Про це у випуску програми "Світ навиворіт" розповів Дмитро Комаров. За словами журналіста, дівчина, попри всі труднощі цієї "чоловічої" професії, впевнено почувається в кабіні багатотонного транспорту.

"Це найочікуваніша мною частина передачі. Я буду в кабіні машиніста і проїду маршрутом. Побачу, як кермують поїздом. І головне, зроблю це з Анастасією — єдиною жінкою-машиністом в місті Харків", — сказав Комаров.

Більше того, за його словами, Анастасія має ще одну "відзнаку". Вона також перша в Україні жінка-машиніст в метрополітені.

"Це була моя мрія з дитинства. Мені завжди подобались потяги. Тому я вирішила спробувати і в мене вийшло, як ви бачите", — зазначила дівчина.

Анастасія Мазуркова Фото Скріншот

На запитання, як це бути жінкою-машиністом в Україні та єдиною в місті Харків, дівчина відповіла, що є певні труднощі. Оскільки немає до кого звернутись за порадою чи підказкою.

"Ти все робиш вперше і в цьому складність. Але з іншого боку, цю роботу можна виконувати незалежно від статі",— додала Анастасія.

Дмитро Комаров, Анастасія Мазуркова Фото Скріншот

За її словами, раніше жінок не допускали до цієї професії через заборону в питаннях охорони праці. Аж до 2017 року жінка в українському метро не мала права кермувати потягом. На законодавчому рівні ця праця вважалась занадто шкідливою для жіночого здоров'я через шум, вібрації, нічні зміни та стрес.

"І лише 8 років тому, ці заборони були зняті",— уточнив Комаров.

Дмитро Комаров в кабіні потяга харківського метро Фото Скріншот

Анастасія Мазуркова і Дмитро Комаров Фото Скріншот

Раніше "Телеграф" розповідав, чи правда, що в харківському метро є урядовий бункер величезного розміру, призначений для керівництва міста та області.