Раніше там був Ветеринарний інститут: скільки імен змінила головна площа Харкова (фото)

Колись її називали на честь німецької дивізії

Центральна площа Харкова сьогодні називається Майдан Свободи, але раніше вона змінювала своє ім’я п’ять разів. За кожною назвою ховається майже століття історій і драматичних подій.

Майдан Свободи — це площа, яка займає шосте місце за розміром у Європі та дванадцяте у світі. Детальніше про її назву написав "Телеграф".

Майдан Свободи у Харкові через призму історії

До 1925 року майдан мав назву Ветеринарна площа через розташований поруч Ветеринарний інститут. Потім він отримав назву Майдан Дзержинського, а під час окупаційних періодів у 1942 та 1943 роках нацисти називали його Майданом Німецької армії та Майданом Лейбштандарте СС, на честь 1-ї дивізії Лейбштандарте СС "Адольф Гітлер". З 1943 по 1991 рік площа знову називалася Майданом Дзержинського, а у 1991 році отримала сучасну назву — Майдан Свободи.

Історія майдану почалася ще на початку XX століття, коли територія належала університету. На місці сучасного майдану розташовувалися клініки та навчальні корпуси, а частину площі займали пустирі та яри, зокрема Шатилів яр.

Площа має незвичну форму — у вигляді хімічної реторти. Його частина прямокутна, де проводяться головні міські заходи, і частина кругла, де раніше була велика клумба, а з 1965 року Круглий сквер. Архітектурне оформлення майдану почалося у 1923–1925 роках, мощення відбулося у 1930–1931 роках. Особливу роль у формуванні майдану відіграла споруда Держпрому — першого радянського хмарочоса, для відкриття якого вирівнювали ділянку та прибирали малоповерхову забудову.

Майдан Свободи — серце Харкова

У 1963 році на межі прямокутної та круглої частин майдану відкрили пам’ятник Леніну висотою 20,2 метра, із п’єдесталом із червоного граніту та бронзовою скульптурою Леніна 8,5 м. П’єдестал прикрашали рельєфи з революціонерами та будівельниками комуністичного суспільства. Пам’ятник було демонтовано 28 вересня 2014 року під час мітингу патріотів.

Пам'ятник Леніну

З 2014 року перед Сумською вулицею розташований волонтерський намет "Все для перемоги", який став символом міста. Поруч проводяться тематичні виставки, присвячені російській агресії та пропаганді.

Намет "Все для перемоги"

У 2019 році Круглий сквер зазнав реконструкції: оновили доріжки, освітлення, лавки, висадили нові дерева та встановили сухий фонтан.

Центральна площа Харкова, яка пережила п’ять назв

Майдан Свободи — це не лише архітектурна та історична перлина Харкова, а й символ стійкості та єдності міста в різні історичні періоди та сучасні випробування.

