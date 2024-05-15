Схема на 5 мільярдів. Як держава може втратити гроші через Коломойського і талони на пальне

Захоплива історія втрати шалених грошей

Державна нафтова компанія втрачає чималі гроші. Вона продовжує програвати суди стосовно славетних паливних талонів. І перспективи для "Укрнафти" виглядають дуже сумно.

Недійсні талони

Історія з паливними талонами не нова. В середині минулого року голова "Укрнафти" Сергій Корецький зробив інтригуюче зізнання. За його словами, "Укрнафта" накопичила паливні талони та скретч-карти компанії "Авіас" на 115 млн л пального орієнтовною вартістю до 5 млрд грн. Але не може з ними нічого зробити, оскільки вони заблоковані. "Отримати пальне за цими талонами і скретч-картками на АЗС групи "Авіас" неможливо, вони не обслуговуються" — сказав Корецький у коментарі українському Forbes. Додавши, що "Укрнафта" якимось чином спромоглась отоварити незначну частину отриманих талонів. А решта лежить у підвалах.

"Телеграф" вирішив дізнатись, як державна компанія просунулась у цій суперечці. Так от, справи в неї кепські. Фактично вже зараз можна стверджувати, що "Укрнафта" втратила 5 млрд грн. А спроба у відповідь зробити банкрутом одну з ключових компаній групи "Авіас" веде до втрати державою ще майже третини мільярда.

Корпоративна історія

Контрольний пакет акцій "Укрнафти" з кінця 90-х належав державі в особі НАК "Нафтогаз України". НАК володів 50%+1 акція. Проте реальний контроль над компанією знаходився у групи "Приват" Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова. Саме вони з іншими партнерами (серед них виділяються нардеп від групи "За майбутнє" Ігор Палиця та ексчоловік співачки Віри Брежнєвої Михайло Кіперман) сконцентрували близько 43% акцій "Укрнафти" та отримали її в оперативне управління ще за часів Кучми.

На базі "Укрнафти", відібраного у Татарстану Кременчуцького НПЗ "Укртатнафта" (НАК "Нафтогаз України" також є його акціонером) та близько 1 600 АЗС тієї самої групи "Авіас" Коломойський та партнери створили найбільший паливний холдинг України. Але в листопаді 2022 року українська влада оголосила про націоналізацію декількох стратегічних підприємств для забезпечення потреб ЗСУ. До цього переліку увійшли "Укрнафта" та "Укртатнафта". Новим керівником обох компаній став екскерівник конкурента "Привату" — мережі WOG — Сергій Корецький.

З того часу тягнеться корпоративна війна. Після націоналізації "Укрнафта" перебрала на себе управління власними АЗС, вивівши їх з мережі "Авіас". Це був суттєвий удар, оскільки після цього "приватівська" мережа одразу схудла на третину, до трохи більше ніж 1 000 заправок (зараз в неї входять АЗС під брендами ANP, "Авіас", "Авіас Плюс", Sentosa Oil, ЗНП, "Мавекс" та деякі інші). "Приват", своєю чергою, відмовився відпускати пальне на своїх АЗС по паливних талонах та скретч-картах "Авіас", які були передані "Укрнафті" в рахунок поставлених нафтопродуктів, та почав перевипуск паливних карт.

Постріл у власну ногу

В грудні 2022 року "Укрнафта", не довго думаючи, призупинила обслуговування скретч-карток "Авіас" на своїх заправках. Клієнти компанії цей крок не зрозуміли, оскільки вони отримували картки саме від "Укрнафти". Наприклад, "Укрзалізниця". І частина з них почала судитися з компанією, вимагаючи заправити їх пальним. З більшою частиною клієнтів компанії врешті-решт вдалося домовитись, після чого Корецький вирішив нанести "Привату" паливний удар.

Декілька тижнів тому "Укрнафта" подала позов в господарський суд Києва з вимогою накласти арешт на бензин (А-92 та А-95), та дизельне пальне Energy на 26 АЗС "Авіас-Плюс" та ANP в Києві. Заправками володіють "приватівські" ТОВ "Мобайл Енерджи" та ТОВ "Ексон Оіл". Загалом мова йде про 4,36 млн л палива вартістю понад 220 млн грн.

Необхідність арешту "Укрнафта" пояснила тим, що в її власності "знаходяться тисячі скретч-карток бренду "Авіас" на отримання нафтопродуктів — пального різного виду". Особливістю цих скретч-карток є те, що їх власник може приїхати до будь-якої АЗС мережі "Авіас" та "отоварити" їх. Однак оператори АЗС "Авіас" відмовляються відпускати пальне по цих картках. Тому "Укрнафта" вирішила звернутись до суду з позовом до власників цих АЗС, щоб спонукати їх відпускати пальне.

Суд доводи "Укрнафти" не сприйняв. "Між позивачем та відповідачами взагалі відсутні зобов`язальні відносини. З доданих до заяви доказів вбачається, що дійсність переданих у заставу скретч-карток гарантувало ТОВ "Міранж", — вказали в суді. Додавши, що "на долучених до актів відмов скретч-картках міститься вказівка про необхідність їх використання у 2020 році, що цілком обґрунтовує їх недійсність у 2024 році".

За даними "Телеграфу", про те, що наявні в "Укрнафти" скретч-картки "Авіас" є простроченими, йшлося і під час недавнього судового спору компанії з "дочкою" "Укрзалізниці" — Проєктно-вишукувальним інститутом залізничного транспорту. Залізничники придбали в "Укрнафти" в листопаді 2022 року 1970 л бензину на 92 600 грн, отримавши від компанії ті самі скретч-карти "Авіас". А коли "Укрнафта" згодом відмовилась їх заправляти, побачили, що на скретч-картах був визначений термін їх використання до 16.03.2020.

Хоч "Укрнафта" це поки і не визнає, перспективи отримання будь-якого об'єму пального за простроченими скретч-картами "Авіас" є нульовими. Державна компанія в кращому випадку може подати позов до того самого таємничого ТОВ "Міранж", яке підписало угоду з "Укрнафтою" та несе відповідальність за передані картки. Проте ця компанія з нульовою виручкою, записана на маловідому Ларису Долгу з Чернівців, вже давно є безнадійною. Податкова ще з минулого року намагається стягнути з неї борг перед бюджетом на 33 млн грн.

І якщо такий позов надійде, "Міранж" може повторити долю колись потужного нафтотрейдера "Привату" та розпорядника мережі "Авіас" — ТОВ "Торговий дім "Авіас" (Дніпро). 6 травня Господарський суд Дніпропетровської області ухвалив постанову про визнання цієї компанії банкрутом за ініціативою саме "Укрнафти". До компанії приєднались ДПС та державний Приватбанк з сукупними вимогами на майже 120 млн грн.

Але оскільки майна у боржника немає, ці гроші вони не отримають. А "Укрнафта", схоже, буде шукати шлях списати 5 мільярдів.