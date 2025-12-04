Європа готова до війни з Росією? Аналітик назвав три ознаки

Російські провокації не залишаться без відповіді

У Старому Світі відбуваються процеси, які свідчать про те, що Європа готується до активної фази можливого воєнного протистояння з РФ. І Росія не може не розуміти ці процеси.

Про що треба знати

Європа розгортає додаткові системи ППО/ПРО

Деякі країни НАТО готові розмістити у себе ТЯЗ

Превентивний удар по Росії має протверезити агресора

Про це в інтерв'ю YouTube-каналу Телеграф UA розповів воєнний аналітик та співголова громадської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгирьов.

На його думку, постачання систем протиракетної, протиповітряної оборони Arrow 3 з Ізраїлю в Німеччину свідчать про розгортання додаткового ешелону ПРО з можливістю нейтралізації міжконтинентальних балістичних ракет.

— А це серйозний вже політичний сигнал Російській Федерації. Плюс останні заяви країн ЄС щодо можливості розміщення на території низки європейських країн тактичної ядерної зброї. Тобто РФ дають чітко зрозуміти, що можливий військовий тиск на Європу буде розглядатися країнами Європи більш, аніж адекватно, — каже аналітик.

Він нагадав досить несподівану для Москви заяву високопосадовця НАТО, що Альянс розглядає можливість превентивного удару по Росії у разі подальшої ескалації напруження на Європейському континенті (мова йде про кібератаки, провокації із залученням аеродинамічних засобів ураження та порушення повітряного простору).

— Це, до речі, відповідь тим численним українським "експертам", які будуть розповідати про "неготовність НАТО" до конфлікту з Російською Федерацією. Абсолютна дурня́. Як бачимо, заяви жорсткі, і заяви демонструють якраз готовність блоку НАТО до безпосереднього військового протистояння, — підсумував Дмитро Снєгирьов.

