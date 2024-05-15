Схема в 5 миллиардов. Как государство может потерять деньги из-за Коломойского и талонов на топливо

Захватывающая история потери безумных денег

Государственная нефтяная компания теряет немалые деньги. Она продолжает проигрывать суды по печально известным топливным талонам. И перспективы для "Укрнафты" выглядят довольно грустно.

Недействительные талоны

История с топливными талонами не нова. В середине прошлого года глава "Укрнафты" Сергей Корецкий сделал интригующее признание. По его словам, "Укрнафта" накопила топливные талоны и скретч-карты компании "Авиас" на 115 млн л горючего ориентировочной стоимостью до 5 млрд грн. Но не может с ними ничего поделать, поскольку они заблокированы. "Получить горючее по этим талонам и скретч-картам на АЗС группы "Авиас" невозможно, они не обслуживаются" — сказал Корецкий в комментарии украинскому Forbes. Добавив, что "Укрнафта" как-то смогла отоварить незначительную часть полученных талонов. А остальные лежат в подвалах.

"Телеграф" решил выяснить, как государственная компания продвинулась в этом споре. Так вот, дела у нее плохи. Фактически уже сейчас можно утверждать, что "Укрнафта" потеряла 5 млрд грн. А попытка в ответ обанкротить одну из ключевых компаний группы "Авиас" ведет к потере государством еще почти трети миллиарда.

Корпоративная история

Контрольный пакет акций "Укрнафты" с конца 90-х принадлежал государству в лице НАК "Нафтогаз Украины". НАК владел 50%+1 акцией. Однако реальный контроль над компанией находился у группы "Приват" Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова. Именно они с другими партнерами (среди них выделяются нардеп от группы "За майбутнє" Игорь Палица и экс-супруг певицы Веры Брежневой Михаил Киперман) сконцентрировали около 43% акций "Укрнафты" и получили ее в оперативное управление еще при Кучме.

На базе "Укрнафты", отобранного у Татарстана Кременчугского НПЗ "Укртатнафта" (НАК "Нафтогаз Украины" также является его акционером) и около 1600 АЗС той же группы "Авиас" Коломойский и партнеры создали крупнейший топливный холдинг Украины. Но в ноябре 2022 года украинские власти объявили о национализации нескольких стратегических предприятий для обеспечения потребностей ВСУ. В этот список вошли "Укрнафта" и "Укртатнафта". Новым руководителем обеих компаний стал экс-руководитель конкурента "Привата" — сети WOG — Сергей Корецкий.

С того времени тянется корпоративная война. После национализации "Укрнафта" взяла на себя управление собственными АЗС, выведя их из сети "Авиас". Это был ощутимый удар, поскольку после этого "приватовская" сеть сразу похудела на треть, до чуть более 1 000 заправок (сейчас в нее входят АЗС под брендами ANP, "Авиас", "Авиас Плюс", Sentosa Oil, ЗНП, "Мавекс" и некоторые другие). "Приват", в свою очередь, отказался отпускать топливо на своих АЗС по топливным талонам и скретч-картам "Авиас", которые были переданы "Укрнафте" в счет поставленных нефтепродуктов, и начал перевыпуск топливных карт.

Выстрел в собственную ногу

В декабре 2022 года "Укрнафта", не долго думая, приостановила обслуживание скретч-карт "Авиас" на своих заправках. Клиенты компании этот шаг не поняли, поскольку они получали карты именно от "Укрнафты". К примеру, "Укрзалізниця". И часть из них принялась судиться с компанией, требуя заправить их горючим. С большей частью клиентов компании в конце концов удалось договориться, после чего Корецкий решил нанести "Привату" топливный удар.

Несколько недель назад "Укрнафта" подала иск в хозяйственный суд Киева с требованием наложить арест на бензин (А-92 и А-95) и дизельное топливо Energy на 26 АЗС "Авиас-Плюс" и ANP в Киеве. Заправками владеют "приватовские" ООО "Мобайл Энерджи" и ООО "Эксон Оил". В общей сложности речь идет о 4,36 млн л топлива стоимостью более 220 млн грн.

Необходимость ареста "Укрнафта" объяснила тем, что в ее собственности "находятся тысячи скретч-карт бренда "Авиас" на получение нефтепродуктов — топлива разного вида". Особенностью этих скретч-карт является то, что их владелец может приехать в любую АЗС сети "Авиас" и "отоварить" их. Однако операторы АЗС "Авиас" отказываются отпускать топливо по этим картам. Поэтому "Укрнафта" решила обратиться в суд с иском к владельцам этих АЗС, чтобы заставить их отпускать горючее.

Суд доводы "Укрнафты" не принял. "Между истцом и ответчиками вообще отсутствуют обязательственные отношения. Из прилагаемых к заявлению доказательств усматривается, что действительность переданных в залог скретч-карт гарантировало ООО "Миранж", — указали в суде. Добавив, что "на приобщенных к актам отказов скретч-картах содержится указание о необходимости их использования в 2020 году, что полностью обосновывает их недействительность в 2024 году".

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По данным "Телеграфа", о том, что имеющиеся у "Укрнафты" скретч-карты "Авиас" просрочены, речь шла и во время недавнего судебного спора компании с "дочкой" "Укрзалізниці" — Проектно-изыскательным институтом железнодорожного транспорта. Железнодорожники приобрели у "Укрнафты" в ноябре 2022 года 1970 л бензина на 92 600 грн, получив от компании те же скретч-карты "Авиас". А когда "Укрнафта" впоследствии отказалась их заправлять, увидели, что на скретч-картах был определен срок их использования до 16.03.2020.

Хотя "Укрнафта" это пока и не признает, перспективы получения любого объема топлива по просроченным скретч-картам "Авиас" нулевые. Государственная компания в лучшем случае может подать иск к тому самому таинственному ООО "Миранж", которое подписало соглашение с "Укрнафтой" и несет ответственность за переданные карты. Однако эта компания с нулевой выручкой, записанная на малоизвестную Ларису Долгу из Черновцов, уже давно безнадежна. Налоговая еще с прошлого года пытается взыскать с нее долг перед бюджетом на 33 млн грн.

И если такой иск поступит, "Миранж" может повторить судьбу некогда мощного нефтетрейдера "Привата" и распорядителя сети "Авиас" — ООО "Торговый дом "Авиас" (Днепр). 6 мая Хозяйственный суд Днепропетровской области принял постановление о признании этой компании банкротом по инициативе именно "Укрнафты". К компании присоединились ГНС и государственный Приватбанк с совокупными требованиями почти на 120 млн грн.

Но поскольку имущества у должника нет, эти деньги они не получат. А "Укрнафта", похоже, будет искать возможности списать 5 миллиардов.