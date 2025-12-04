Був ветераном АТО і передав ЗСУ власне авто: що відомо про працівника ТЦК, якого вбили у Львові (фото)

Нападника затримали, йому загрожує відповідальність за двома статтями

У Львові 3 грудня 30-річний чоловік вдарив ножем військовослужбовця ТЦК. Той загинув через масивну крововтрату. Загиблий військовий — ветеран Юрій Бондаренко. Йому було 37 років.

Що потрібно знати:

Напад стався ввечері під час перевірки документів

Юрій Бондаренко отримав смертельне поранення в артерію

Юрій воював ще з 2014 року, повернувся на службу після поранення

Юрій служив ще за часів антитерористичної операції. Мав поранення, але не зміг стояти осторонь у 2022 році. Головний редактор "Ісландії" Сергій Грішин розповів про нього. Він зазначив, Юрій безкоштовно віддав влітку 2023 року свій пікап L200 для потреб фронту. Пізніше, допомагав військовим фінансово.

Та бути не на службі не зміг — мобілізувався знову в сили протиповітряної оборони, пізніше — перевівся до ТЦК. Він також поділився спільним фото.

Сергій Грішин про загиблого Юрія Бондаренка

Сергій Грішин та Юрій Бондаренко

Гарною людиною, яка багато кому допомагала характеризує Юрія і фотограф Косс Казимко: "Не зважаючи на минулі поранення та хвороби, повернувся до лав СОУ. Останнім часом був в ТЦК. Вчора його вбили. Вбили при виконанні. Вбили не на фронті, а просто посеред міста. Львів, тобі має бути соромно".

Вбитий ветеран Юрій Бондаренко

Генпрокуратура повідомила про затримання ймовірного злочинця. Йому загрожує обвинувачення за двома статтями 121 та 350 за умисний напад на військового при виконанні обов'язків. Йому 30 років. Правоохоронці вилучили ніж.

