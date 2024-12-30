Очільниця "Приватбанку" могла допомогти Тігіпку у викупі скандального порту "Боріваж" — бізнесмен Мартинов

Нинішня очільниця "ПриватБанку" Лариса Чернишова може лобіювати інтереси Сергія Тігіпка в ПриватБанку щодо викупу порту "Боріваж". Про це заявив колишній акціонер і член наглядової ради ПАТ КБ "Приватбанк" Олексій Мартинов.

Він нагадав, що 23 грудня відбувся редукціон з одним учасником, на якому "ПриватБанк" за найнижчою ціною продав кредити ТОВ "БОРІВАЖ" з дисконтом понад 1,6 млрд грн, попри кримінальну справу і судову заборону. Покупцем стала компанія, пов'язана з Сергієм Тігіпком.

"Слід звернути увагу на те, що нинішня очільниця "ПриватБанку" Лариса Чернишова довгий час працювала під керівництвом Сергія Тігіпка. Так, Лариса Чернишова 23 серпня 2007 року була призначена заступницею голови правління, головною спеціалісткою з питань ризиків "Сведбанку" і працювала на цій посаді до 30 квітня 2010 року. Приблизно в цей час (2006-2009 рр.) Сергій Тігіпко обіймав посаду голови правління ВАТ "Сведбанк". Тобто близько двох років нинішня виконувачка обов’язків голови правління ПриватБанку віддано працювала під керівництвом Сергія Тігіпка", — зазначає Мартинов.

На його думку, саме через їх зв'язок напередодні призначення редукціону були змінені правила проведення відкритих торгів.

"Ані судові заборони, ані кримінальні справи не змогли зупинити колишню підлеглу Ларису Чернишову, коли колишній начальник попросив продати саме йому цінний актив, навіть якщо це суперечить інтересам банку та держави", — додав Мартинов.