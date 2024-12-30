Глава "Приватбанка" могла помочь Тигипко в выкупе скандального порта "Бориваж" — бизнесмен Мартынов

Нынешняя глава "ПриватБанка" Лариса Чернышева может лоббировать интересы Сергея Тигипко в ПриватБанке по выкупу порта "Бориваж". Об этом заявил бывший акционер и член наблюдательного совета ПАО КБ "ПриватБанк" Алексей Мартынов.

Он напомнил, что 23 декабря состоялся редукцион с одним участником, на котором "ПриватБанк" по самой низкой цене продал кредиты ООО "БОРИВАЖ" с дисконтом более 1,6 млрд грн, несмотря на уголовное дело и судебный запрет. Покупателем стала компания, связанная с Сергеем Тигипко.

"Следует обратить внимание на то, что нынешняя глава "ПриватБанка" Лариса Чернышева долгое время работала под руководством Сергея Тигипко. Так, Лариса Чернышева 23 августа 2007 года была назначена заместителем главы правления, главной специалисткой по рискам "Сведбанка" и работала на этом посту до 30 апреля 2010 года. Приблизительно в это время (2006-2009 гг.) Сергей Тигипко занимал должность председателя правления ОАО "Сведбанк". То есть около двух лет нынешняя исполняющая обязанности главы правления "ПриватБанка" преданно работала под руководством Сергея Тигипко", — отмечает Мартынов.

По его мнению, именно из-за их связи в преддверии назначения редукциона были изменены правила проведения открытых торгов.

"Ни судебные запреты, ни уголовные дела не смогли остановить бывшую подчиненную Ларису Чернышеву, когда бывший начальник попросил продать именно ему ценный актив, даже если это противоречит интересам банка и государства", — добавил Мартынов.