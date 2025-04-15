"Укрзалізниця" пообіцяла провести 15 травня перший аукціон із продажу металобрухту після 2-річної паузи

"Укрзалізниця" планує 15 травня 2025 року відновити аукціони із продажу брухту чорних металів після 2-річної паузи, виставивши на продаж 70 тис. т сировини. Про це бізнес-порталу UAprom повідомило поінформоване джерело на ринку.

"Сьогодні, 15 квітня, представники "Укрзалізниці" провели зустріч із бізнесом, зокрема, великими споживачами брухту – металургійними заводами, брухтопереробними підприємствами та невеличкими заготівельниками, стосовно відновлення реалізації металобрухту через аукціони Prozorro.Продажі. Зокрема, мова йшла про обсяги, умови продажу, ціноутворення тощо. Під час цієї зустрічі, яка була ініційована самою УЗ, член правління компанії Євген Шрамко повідомив, що перший аукціон планується провести вже 15 травня. Обсяг, що буде виставлений на продаж, – 70 тис. т", – сказав співрозмовник.

За його словами, наступний аукціон відбудеться за місяць після першого, теж із обсягами у 70 тис. т.

"Під час зустрічі Євген Шрамко запевняв бізнес, що усі бюрократичні перепони, що заважали продавати брухт упродовж цих двох років, вже вирішені. Наразі "Укрзалізниця" готова реалізовувати сировину, має на своїх складах більш ніж 200 тис. т металобрухту. Причому документи на 159 тис. т вже готові", – підкреслило джерело.

За словами співрозмовника, УЗ заявила, що готова відвантажувати споживачам по 20 тис. т брухту на місяць. "Зараз ремонтів майже немає. Тому це збільшить відвантаження та прискорить подальше різання вагонів на брухт. В УЗ розуміють, що продаж сировини – це додатковий дохід компанії, це робочі місця в "Укрзалізниці" та зменшення дефіциту брухту на внутрішньому ринку України", – підкреслив він.

Нагадаємо, що на початку квітня Кабінет міністрів спростив процедуру розпорядження майном для АТ "Укрзалізниця". Відтепер компанія може самостійно, без погодження з урядом, ухвалювати рішення про відчуження майна, якщо його балансова вартість не перевищує 500 млн грн. Це дозволить розпочати реалізацію, зокрема, накопиченого металобрухту та щебеневої продукції.