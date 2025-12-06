З Днем святого Миколая! Короткі привітання для СМС у прозі та віршах

Подаруйте близьким гарний настрій із самого ранку

У суботу, 6 грудня, українці відзначають одне з найбільш довгоочікуваних зимових свят – День святого Миколая.Цей день приносить особливу атмосферу тепла, очікування дива та щирої радості.

Святий Миколай вважається одним із найшанованіших християнських святих і виступає покровителем дітей, мандрівників, воїнів і тих, хто потребує підтримки. Цього дня заведено вітати рідних та близьких, а також обмінюватись подарунками.

"Телеграф" підготував короткі привітання для СМС на День святого Миколая. Відправте їх у будь-якому месенджері та подаруйте гарний настрій своїм друзям та родині!

Короткі привітання на День святого Миколая

З Днем Святого Миколая! Нехай він подарує вам море радості, здійснення бажань та душевне тепло!

***

Вітаю із чудовим днем! Нехай Миколай принесе у ваш дім щастя, мир та благословення!

З Днем святого Миколая

Зі святом! Нехай Миколай охороняє ваш будинок, наповнює його радістю та зігріває серця любов’ю!

***

Нехай Святий Миколай подарує вам добрі звістки, світлі емоції та справжні чудеса!

***

Хай Миколай у вашу хату

Принесе щастя багато!

Привітання з Днем святого Миколая

Святий Миколай крокує землею,

Хай мир і добро будуть з вами душею!

***

З днем святого Миколая!

Щастя, радості без краю!

***

Миколай вже йде до вас,

Він приносить свята час!

***

