З Днем святого Миколая! Короткі привітання для СМС у прозі та віршах
Подаруйте близьким гарний настрій із самого ранку
У суботу, 6 грудня, українці відзначають одне з найбільш довгоочікуваних зимових свят – День святого Миколая.Цей день приносить особливу атмосферу тепла, очікування дива та щирої радості.
Святий Миколай вважається одним із найшанованіших християнських святих і виступає покровителем дітей, мандрівників, воїнів і тих, хто потребує підтримки. Цього дня заведено вітати рідних та близьких, а також обмінюватись подарунками.
"Телеграф" підготував короткі привітання для СМС на День святого Миколая. Відправте їх у будь-якому месенджері та подаруйте гарний настрій своїм друзям та родині!
Короткі привітання на День святого Миколая
З Днем Святого Миколая! Нехай він подарує вам море радості, здійснення бажань та душевне тепло!
***
Вітаю із чудовим днем! Нехай Миколай принесе у ваш дім щастя, мир та благословення!
Зі святом! Нехай Миколай охороняє ваш будинок, наповнює його радістю та зігріває серця любов’ю!
***
Нехай Святий Миколай подарує вам добрі звістки, світлі емоції та справжні чудеса!
***
Хай Миколай у вашу хату
Принесе щастя багато!
Святий Миколай крокує землею,
Хай мир і добро будуть з вами душею!
***
З днем святого Миколая!
Щастя, радості без краю!
***
Миколай вже йде до вас,
Він приносить свята час!
***
