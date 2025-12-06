Через обстріл у Львові почалися перебої зі світлом. Новий графік відключень на 6 грудня

Ворог знов атакував енергетичну інфраструктуру

Через нічну атаку Росії на Україну в деяких областях змінилися графіки відключень світла — час знеструмлень збільшено. На Львівщині також лунали вибухи, світло відключали превентивно.

Що треба знати:

В ході нічної та ранкової атаки ворог намагався уразити об'єкти енергетики

Зокрема РФ атакувала Львівщину

Через обстрілв області виникли перебої зі світлом, а графік відключень змінили

Відключення світла у Львівській області 6 грудня

Світло відключали під час атаки, проте вже повернули. "Львівобленерго" опублікувало оновлений графік відключень. Проте, як пишуть місцеві канали, після 7:45 у Львові почалися додаткові проблеми зі світлом.

Графік відключень світла у Львівській області 6 грудня

Атака на Львівщину 6 грудня — що відомо

Мер Львова Андрій Садовий о 5:45 попередив, що в небі над областю є ворожі дрони та закликав жителів перейти в безпечні місця. У мережі писали про вибухи, які ймовірно, є наслідком роботи ППО.

В ході ранкової російської атаки ворог намагався уразити енергооб'єкти у західній частині України, пише "Николаевский Ванек". Зокрема ворог намагається влучити в енергооб'єкти на Львівщині.

