"Укрзализныця" пообещала провести 15 мая первый аукцион по продаже металлолома после 2-летней паузы

"Укрзализныця" планирует 15 мая 2025 года возобновить аукционы по продаже лома черных металлов после 2-летней паузы, выставив на продажу 70 тыс. т сырья. Об этом бизнес-порталу UAprom сообщил информированный источник на рынке.

"Сегодня, 15 апреля, представители "Укрзализныци" провели встречу с бизнесом, в частности, крупными потребителями лома — металлургическими заводами, ломоперерабатывающими предприятиями и небольшими заготовителями, относительно возобновления реализации металлолома через аукционы Prozorro.Продажи. В частности, речь шла об объемах, условиях продаж, ценообразовании и т.д. Во время этой встречи, которая была инициирована самой УЗ, член правления компании Евгений Шрамко сообщил, что первый аукцион планируется провести уже 15 мая. Объем, который будет выставлен на продажу – 70 тыс. т", – сказал собеседник.

По его словам, следующий аукцион состоится через месяц после первого, тоже с объемами в 70 тыс. т.е.

"Во время встречи Евгений Шрамко уверял бизнес, что все бюрократические препятствия, мешавшие продавать металлолом в течение этих двух лет, уже устранены. В настоящее время "Укрзализныця" готова реализовывать сырье, имеет на своих складах более 200 тыс. т металлолома. Причем документы на 159 тыс. т. уже готовы", — подчеркнул источник.

По словам собеседника, УЗ заявила, что готова отгружать потребителям по 20 тыс. т лома в месяц. "Сейчас ремонтов почти нет. Поэтому это увеличит отгрузку и ускорит дальнейшую резку вагонов на лом. В УЗ понимают, что продажа сырья – это дополнительный доход компании, это рабочие места в "Укрзализныце" и уменьшение дефицита лома на внутреннем рынке Украины", – подчеркнул он.

Напомним, что в начале апреля Кабинет министров упростил процедуру распоряжения имуществом для АО "Укрзализныця". Теперь компания может самостоятельно, без согласования с правительством, принимать решение об отчуждении имущества, если его балансовая стоимость не превышает 500 млн грн. Это позволит приступить к реализации, в частности, накопленного металлолома и щебеночной продукции.