Стабільність чи стрибок? Що буде з курсом долара до Нового року
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
В даний час причини для занепокоєння немає
До кінця 2025 року ситуація на валютному ринку буде відносно спокійною. Курсові коливання залишаться у прийнятних межах і показники відповідатимуть економіці країни.
Що потрібно знати:
- Передбачуваний курс до кінця року – 42-43,5 грн за долар та 49-51,5 грн за євро
- Кінець 2025-го буде помітно спокійнішим, ніж кінець 2024 року
- Курс НБУ 19 листопада — 42,13 грн купівля та 42,19 грн продаж
Про це "Телеграфу" розповів Сергій Мамедов, віце-президент Асоціації українських банків, голова правління Глобус Банку. За його словами, турбуватися про глобальні зміни до кінця року не варто.
Згідно з прогнозом експерта, до кінця грудня будуть коридори 42-43,5 грн за долар та 49-51,5 грн за євро.
Такі показники, на його думку, повністю відповідатимуть стану економіки країни.
Мамедов запевняє, що причин для занепокоєння на даний момент немає. При цьому ситуація під кінець 2025-го буде значно кращою, ніж минулого року.
Очікується, що у щорічному вимірі інфляція за підсумками грудня не перевищить 10%, а сукупно за листопад-грудень становитиме 1-1,5%. Тобто поки що немає причин для занепокоєння. Я переконаний, що цього року ситуація наприкінці року буде значно кращою, ніж торік, хоч і маємо вдосталь не зовсім гарних аналогій. Але завдяки своєчасним діям НБУ вдасться зупинити потенційно загрозливі тенденції. Попри війну, руйнівні обстріли інфраструктури, валютний ринок залишається досить захищеним від будь-яких потрясінь
Курс долара в Україні 19 листопада
Станом на сьогоднішній, за даними Мінфін, середній курс у банках наступний:
- Купівля — 41,85 грн
- Продаж — 43,29 грн
- Курс НБУ — 42,09 грн
Готівковий курс:
- Купівля — 42,13 грн
- Продаж — 42,19 грн
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що буде з доларом в Україні до 2027 року.