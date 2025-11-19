Стабільність чи стрибок? Що буде з курсом долара до Нового року

В даний час причини для занепокоєння немає

До кінця 2025 року ситуація на валютному ринку буде відносно спокійною. Курсові коливання залишаться у прийнятних межах і показники відповідатимуть економіці країни.

Що потрібно знати:

Передбачуваний курс до кінця року – 42-43,5 грн за долар та 49-51,5 грн за євро

Кінець 2025-го буде помітно спокійнішим, ніж кінець 2024 року

Курс НБУ 19 листопада — 42,13 грн купівля та 42,19 грн продаж

Про це "Телеграфу" розповів Сергій Мамедов, віце-президент Асоціації українських банків, голова правління Глобус Банку. За його словами, турбуватися про глобальні зміни до кінця року не варто.

Згідно з прогнозом експерта, до кінця грудня будуть коридори 42-43,5 грн за долар та 49-51,5 грн за євро.

Такі показники, на його думку, повністю відповідатимуть стану економіки країни. підсумував співрозмовник.

Мамедов запевняє, що причин для занепокоєння на даний момент немає. При цьому ситуація під кінець 2025-го буде значно кращою, ніж минулого року.

Очікується, що у щорічному вимірі інфляція за підсумками грудня не перевищить 10%, а сукупно за листопад-грудень становитиме 1-1,5%. Тобто поки що немає причин для занепокоєння. Я переконаний, що цього року ситуація наприкінці року буде значно кращою, ніж торік, хоч і маємо вдосталь не зовсім гарних аналогій. Але завдяки своєчасним діям НБУ вдасться зупинити потенційно загрозливі тенденції. Попри війну, руйнівні обстріли інфраструктури, валютний ринок залишається досить захищеним від будь-яких потрясінь вважає експерт.

Курс долара в Україні 19 листопада

Станом на сьогоднішній, за даними Мінфін, середній курс у банках наступний:

Купівля — 41,85 грн

Продаж — 43,29 грн

Курс НБУ — 42,09 грн

Готівковий курс:

Купівля — 42,13 грн

Продаж — 42,19 грн

Курс долара в Україні 19 листопада

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що буде з доларом в Україні до 2027 року.