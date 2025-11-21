Корупційний скандал, мирний план і місія МВФ. Чому знову дорожчає долар і що буде з курсом

Долар може зрости і до 44-45 гривень в Україні, але за однієї умови — її назвав "Телеграфу" фінансовий аналітик Андрій Шевчишин

Національний банк дає гривні активніше девальвувати. За два останні дні долар на безготівковому ринку (міжбанку) здорожчав майже на 20 копійок, а за тиждень на 30. Якщо дивитися на завершення торгів на основному майданчику Bloomberg, то вирізняється така динаміка:

14 листопада, п’ятниця — 42,005 грн/$;

17 листопада, понеділок — 42,09 грн/$;

18 листопада, вівторок — 42,0955 грн/$;

19 листопада, середа — 42,082 грн/$;

20 листопада, четвер — 42,2165 грн/$;

21 листопада, п’ятниця — 42,285 грн/$.

Протягом сьогоднішніх торгів міжбанківський курс сягав 42,29-42,305 грн/$.

Офіційний курс гривня/долар від Нацбанку за тиждень зріс з 42,0641 грн/$ до 42,2672 грн/$.

Валютне здорожчання стало наслідком зростання попиту на долар в середньому на $40-50 млн на день. Торгівля на Bloomberg більше не вкладалася в $180-200 млн, а часто-густо сягала $210-240 млн. Водночас банки відзначають зменшення валютних продажів з боку експортерів. Бізнес закінчив сплату податків у листопаді й менше потребує гривні. Тому максимально притримує долар, не продає його, оскільки чекає на подальше зростання валютного курсу.

Джерела "Телеграфу" повідомили, що останніми днями активніше долар купували державні банки й передусім для енергетичного сектору.

Через зростання міжбанку підвищувався й середній готівковий курс у касах банків — на купівлі/продажу він дістався 41,94-42,47 грн/$, а максимальний сягнув 42,80 грн/$ (його ставив МетаБанк). Карткові курси були в середньому в межах 42,04-42,50 грн/$, а максимальний в продажу на рівні 42,9 грн/$ поставив державний Сенс Банк.

Якщо подивитися на валютний ринок, то побачимо, що оберти зросли як на продаж, так і на покупку. За даними НБУ, за три дні середньоденний дефіцит знизився майже на 30%. Тобто при зниженні дефіциту відбувається ослаблення курсу. Отже Національний банк береже свої валютні резерви, менш активний на ринку Андрій Шевчишин фінансовий аналітик прокоментував "Телеграфу" поточну ситуацію

Він виділив три ключові фактори, що вливають на курс гривня/долар:

Політична криза в Україні, пов’язана із корупційним скандалом, а також пропозиція мирного плану на цьому тлі — це фактори проти репараційного кредиту. За умови підписання мирного договору, репараційного кредиту може не бути. Отже, Нацбанку слід економити/берегти золотовалютні резерви. В ці дні в Києві працює місія Міжнародного валютного фонду, який, як відомо, раніше рекомендував девальвувати гривню. Якщо раніше Україна могла відстоювати свої погляди на курсову політику, то зараз ситуація не на нашу користь і наша держава дуже потребує підписання нової кредитної програми з МВФ, для чого доведеться йти на поступки щодо валютної політики. На ситуацію впливає ситуація на світовому ринку й корекція в парі євро/долар: курс перебуває в межах 1,5-1,6. На цьому тлі Нацбанк стримує падіння євро та більш активно переоцінює долар.

"Загалом можна сказати, що є передумови для курсового походу в рамки 42,5-43 грн/$, і можливо вже наступного тижня ми зайдемо в цей діапазон, особливо з огляду на вихідні в США та поточні новини", — спрогнозував "Телеграфу" Шевчишин.

До кінця поточного року він не виключає й більш суттєвої девальвації гривні .

"Курси на рівні 44-45 грн/$ теоретично можливі. Як на мене, така ймовірність зростає на тлі корупційного скандалу й мирних переговорів. Але для таких курсових значень потрібно, щоб з таким ціновим рівнем погодився Нацбанк, що можливо лише за умови скорочення потоку грошей в Україну: якщо відбудеться розбалансування платіжного балансу та державного бюджету. Тоді НБУ може діяти навипередки, вирівнюючи ситуацію курсом", — припустив Шевчишин.

