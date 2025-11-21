Корупційний скандал, мирний план і місія МВФ. Чому знову дорожчає долар і що буде з курсом
-
-
Долар може зрости і до 44-45 гривень в Україні, але за однієї умови — її назвав "Телеграфу" фінансовий аналітик Андрій Шевчишин
Національний банк дає гривні активніше девальвувати. За два останні дні долар на безготівковому ринку (міжбанку) здорожчав майже на 20 копійок, а за тиждень на 30. Якщо дивитися на завершення торгів на основному майданчику Bloomberg, то вирізняється така динаміка:
- 14 листопада, п’ятниця — 42,005 грн/$;
- 17 листопада, понеділок — 42,09 грн/$;
- 18 листопада, вівторок — 42,0955 грн/$;
- 19 листопада, середа — 42,082 грн/$;
- 20 листопада, четвер — 42,2165 грн/$;
- 21 листопада, п’ятниця — 42,285 грн/$.
Протягом сьогоднішніх торгів міжбанківський курс сягав 42,29-42,305 грн/$.
Офіційний курс гривня/долар від Нацбанку за тиждень зріс з 42,0641 грн/$ до 42,2672 грн/$.
Валютне здорожчання стало наслідком зростання попиту на долар в середньому на $40-50 млн на день. Торгівля на Bloomberg більше не вкладалася в $180-200 млн, а часто-густо сягала $210-240 млн. Водночас банки відзначають зменшення валютних продажів з боку експортерів. Бізнес закінчив сплату податків у листопаді й менше потребує гривні. Тому максимально притримує долар, не продає його, оскільки чекає на подальше зростання валютного курсу.
Джерела "Телеграфу" повідомили, що останніми днями активніше долар купували державні банки й передусім для енергетичного сектору.
Через зростання міжбанку підвищувався й середній готівковий курс у касах банків — на купівлі/продажу він дістався 41,94-42,47 грн/$, а максимальний сягнув 42,80 грн/$ (його ставив МетаБанк). Карткові курси були в середньому в межах 42,04-42,50 грн/$, а максимальний в продажу на рівні 42,9 грн/$ поставив державний Сенс Банк.
Якщо подивитися на валютний ринок, то побачимо, що оберти зросли як на продаж, так і на покупку. За даними НБУ, за три дні середньоденний дефіцит знизився майже на 30%. Тобто при зниженні дефіциту відбувається ослаблення курсу. Отже Національний банк береже свої валютні резерви, менш активний на ринку
Він виділив три ключові фактори, що вливають на курс гривня/долар:
- Політична криза в Україні, пов’язана із корупційним скандалом, а також пропозиція мирного плану на цьому тлі — це фактори проти репараційного кредиту. За умови підписання мирного договору, репараційного кредиту може не бути. Отже, Нацбанку слід економити/берегти золотовалютні резерви.
- В ці дні в Києві працює місія Міжнародного валютного фонду, який, як відомо, раніше рекомендував девальвувати гривню. Якщо раніше Україна могла відстоювати свої погляди на курсову політику, то зараз ситуація не на нашу користь і наша держава дуже потребує підписання нової кредитної програми з МВФ, для чого доведеться йти на поступки щодо валютної політики.
- На ситуацію впливає ситуація на світовому ринку й корекція в парі євро/долар: курс перебуває в межах 1,5-1,6. На цьому тлі Нацбанк стримує падіння євро та більш активно переоцінює долар.
"Загалом можна сказати, що є передумови для курсового походу в рамки 42,5-43 грн/$, і можливо вже наступного тижня ми зайдемо в цей діапазон, особливо з огляду на вихідні в США та поточні новини", — спрогнозував "Телеграфу" Шевчишин.
До кінця поточного року він не виключає й більш суттєвої девальвації гривні.
"Курси на рівні 44-45 грн/$ теоретично можливі. Як на мене, така ймовірність зростає на тлі корупційного скандалу й мирних переговорів. Але для таких курсових значень потрібно, щоб з таким ціновим рівнем погодився Нацбанк, що можливо лише за умови скорочення потоку грошей в Україну: якщо відбудеться розбалансування платіжного балансу та державного бюджету. Тоді НБУ може діяти навипередки, вирівнюючи ситуацію курсом", — припустив Шевчишин.
