За його життя боролися три тижні: у Києві зросла кількість загиблих внаслідок російського ракетного удару

Постраждалий перебував у лікарні у вкрай тяжкому стані

У середу, 6 березня, стало відомо про те, що в лікарні помер чоловік, який отримав серйозні травми під час ворожого обстрілу Києва 7 лютого. Постраждалий був мешканцем багатоповерхового будинку у Голосіївському районі Києва, до якого потрапили уламки збитої ракети.

Таким чином, кількість жертв атаки з боку РФ на столицю зросла до шести осіб. Про це "Суспільному" розповіла близька родичка загиблого чоловіка.

Так, стало відомо, що в одній із лікарень Києва не приходячи до тями помер чоловік, який проживав у 18-поверховому будинку в Голосіївському районі столиці. Він три тижні перебував під наглядом лікарів, однак урятувати потерпілого медикам не вдалося.

Повідомляється, що чоловіка звали Юра і він проживав разом із своєю дочкою Анастасією, яка також стала жертвою ворожого обстрілу. Жінка отримала тяжкі травми та була доставлена до лікарні. За її життя медики боролися тиждень, проте постраждала померла. Вона стала п’ятою жертвою масованого обстрілу, який ворог обрушив на столицю 7 лютого.

Нагадаємо, що 7 лютого ворог здійснив обстріл Києва. У Голосіївському районі столиці внаслідок ворожої атаки було пошкоджено одразу кілька поверхів 18-поверхового житлового будинку, а пожежа охопила квартири з 10 по 14 поверх.

Рятувальниками та поліцією було евакуйовано 52 особи, врятовано — 26. На жаль, чотири особи загинули, а 19 отримали травми.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що стало відомо, скільки ракет 7 лютого збили над Києвом. Як виявилося, повітряна тривога у столиці тривала майже 3 години. Ракети заходили до столиці кількома хвилями та з різних напрямків.