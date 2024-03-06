За его жизнь боролись три недели: в Киеве выросло число погибших в результате российского ракетного удара

Пострадавший находился в больнице в крайне тяжелом состоянии

В среду, 6 марта, стало известно о том, что в больнице скончался мужчина, который получил серьезные травмы во время вражеского обстрела Киева 7 февраля. Пострадавший был жителем многоэтажного дома в Голосеевском районе Киева, в который попали обломки сбитой ракеты.

Таким образом, число жертв атаки со стороны РФ на столицу возросло до шести человек. Об этом "Суспільному" рассказала близкая родственница погибшего мужчины.

Так, стало известно о том, что в одной из больниц Киева не приходя в сознание скончался мужчина, который проживал в 18-этажном доме в Голосеевском районе столицы. Он три недели находился под наблюдением врачей, однако спасти пострадавшего медикам не удалось.

Сообщается, что мужчину звали Юра и он проживал вместе со своей дочерью Анастасией, которая также стала жертвой вражеского обстрела. Женщина получила тяжелые травмы и была доставлена в больницу. За ее жизнь медики боролись неделю, однако пострадавшая скончалась. Она стала пятой жертвой массированного обстрела, который враг обрушил на столицу 7 февраля.

Напомним, что 7 февраля враг совершил обстрел Киева. В Голосеевском районе столицы в результате вражеской атаки было повреждено сразу несколько этажей 18-этажного жилого дома, а пожар охватил квартиры, расположенные с 10 по 14 этаж.

Спасателями и полицией были эвакуированы 52 человека, спасены — 26. К сожалению, четыре человека погибли, а 19 получили травмы.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что стало известно сколько ракет 7 февраля сбили над Киевом. Как оказалось, воздушная тревога в столице продолжалась почти 3 часа. Ракеты заходили в столицу несколькими волнами и с разных направлений.