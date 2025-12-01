"Небо під землею": історія станції київського метро, яку збудували в трагічному місці (фото, відео)
Ця станція була відкрита в рік сорокаріччя Київського метро
Одна з найбільш упізнаваних станцій київського метро — "Дорогожичі" була першою, відкритою у XXI столітті. Станція змінила шість проєктних назв і була зведена у місці з трагічною історією — урочищі Бабин Яр.
Станція "Дорогожичі" виділяється серед інших своїм світловим простором і незвичним архітектурним рішенням. Його запропонував архітектор Сергій Юнаков. Він наполягав, що місцевість має особливу історичну вагу — поруч Бабин Яр, місце трагедії та пам’яті. Тому й архітектурне рішення, на його думку, повинно було бути відповідним. Юнаков запропонував створити величезний скляний купол, який би опускав денне світло на підземну платформу, фактично "переносячи небо під землю".
"Урочисте місце, і вшановується пам'ять всіх тих людей, котрі загинули в цих місцях", – пояснює архітектор.
Проєкт передбачав не лише купол, а й благоустрій довкола, включно з оновленням парку біля Бабиного Яру. Ідею підтримала головна архітекторка "Метропроєкту" Тамара Ціолковська. Разом команда створила робочі креслення майбутньої площі та скляної конструкції, яка мала стати домінантою всього вузла.
Довідково: "Дорогожичі" стала 40 станцією столичного метрополітену, відкритою за кілька місяців до 40-річчя підприємства — 30 березня 2000 року.
Раніше "Телеграф" розповідав, що станцію "Дорогожичі" підтоплювало торік. Причина була прориві труби.