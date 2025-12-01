"Небо під землею": історія станції київського метро, яку збудували в трагічному місці (фото, відео)

Ця станція була відкрита в рік сорокаріччя Київського метро

Одна з найбільш упізнаваних станцій київського метро — "Дорогожичі" була першою, відкритою у XXI столітті. Станція змінила шість проєктних назв і була зведена у місці з трагічною історією — урочищі Бабин Яр.

Станція "Дорогожичі" виділяється серед інших своїм світловим простором і незвичним архітектурним рішенням. Його запропонував архітектор Сергій Юнаков. Він наполягав, що місцевість має особливу історичну вагу — поруч Бабин Яр, місце трагедії та пам’яті. Тому й архітектурне рішення, на його думку, повинно було бути відповідним. Юнаков запропонував створити величезний скляний купол, який би опускав денне світло на підземну платформу, фактично "переносячи небо під землю".

Скляний купол на станції "Дорогожичі"

"Урочисте місце, і вшановується пам'ять всіх тих людей, котрі загинули в цих місцях", – пояснює архітектор.

Дізнатись більше можна за посиланням: Таємні станції та секретні проєкти київського метро, ​​у якого славний ювілей

Проєкт передбачав не лише купол, а й благоустрій довкола, включно з оновленням парку біля Бабиного Яру. Ідею підтримала головна архітекторка "Метропроєкту" Тамара Ціолковська. Разом команда створила робочі креслення майбутньої площі та скляної конструкції, яка мала стати домінантою всього вузла.

Будівництво станції "Дорогожичі"

Довідково: "Дорогожичі" стала 40 станцією столичного метрополітену, відкритою за кілька місяців до 40-річчя підприємства — 30 березня 2000 року.

Раніше "Телеграф" розповідав, що станцію "Дорогожичі" підтоплювало торік. Причина була прориві труби.