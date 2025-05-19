Розташована на глибині 105 метрів: історія будівництва станції метро "Арсенальна"

"Арсенальна" — одна із п'яти перших станцій метро у Києві

"Арсенальна" — це не просто станція метро, а справжня історична пам’ятка. Вона занурена в землю на понад 105 метрів і є найглибшою у світі. Вона розташована на Святошинсько-Броварській лінії між станціями "Хрещатик" та "Дніпро" і була відкрита 6 листопада 1960 року.

Ця станція метро — справжня історична знахідка і гордість киян. "Телеграф" вирішив з’ясувати, що відомо про "Арсенальну" та пригадати історію її створення.

Планували побудувати метро у Києві наприкінці 19 — на початку 20 століття. Однак через Першу світову війну, а пізніше через Другу світову будівництво відклали.

Через те, що береги Дніпра були надто високими, а ґрунти — нестабільними, вестибюль довелося опустити на рекордну глибину. До речі, підземний вестибюль — це лондонський тип будування метро. Спочатку його спорудили на поверхні, а потім упродовж чотирьох місяців опускали під землю, на 50-метрову глибину. Це була гігантська споруда, яку місцеві назвали гігантською "склянкою", її вага була 3000 тонн.

Для того, щоб уникнути обвалів, було використано заморозку ґрунту азотом. Для цього було зроблено 400 свердловин навколо цих "склянок", які наповнювали власне азотом.

На одній зі стін середнього залу був барельєф, який присвячений січневому повстанню робітників заводу "Арсенал". Однак у 1918 році його було демонтовано і дотепер він не зберігся.

Першими голосами київського метро були жіночі. Оскільки систем звукозапису тоді не було, оголошення проговорювали в рацію. З 1986 року "Арсенальна" має статус "пам'ятка архітектури місцевого значення".

Раніше "Телеграф" розповідав, де у Києві будинок-вишиванка і як він виглядає. Ми назвали також найближчі станції метро до цього будинку.