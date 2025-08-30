У Парубія стріляли вісім разів: все, що відомо про гучне вбивство (оновлюється)

У 2016-2019 політик був головою Верховної ради України

Андрій Парубій вбитий у Львові близько опівдня у суботу, 30 серпня. За попередніми даними, у колишнього голову Верховної Ради, чинного члена Комітету з нацбезпеки, оборони та розвідки ВР, вистрілили вісім разів, він помер до приїзду поліції.

13:50 Момент вбивства Парубія попав на камери відеоспостереження. Відео публікує Telegram-канал "Типовий Львів". Повідомляється, що поліція вийшла на слід вбивці.

13:37 У Львові запроваджено план-перехоплення "Сирена" через вбивство Андрія Парубія, — МВС.

13:30 Нардеп 7,8 та 9 скликання Микола Княжицький впевнений — за вбивством Парубія стоять росіяни. Про це він сказав в коментарі "Телеграфу".

У мене немає сумнівів, що це росіяни. Це не перший замах на нього, вже намагалися вбити біля готелю "Київ" свого часу. Майже переконаний в цьому, на 99% Микола Княжицький

13:17 На місці, де вбили Парубія, знайшли сім гільз, повідомляє "Суспільне" з посиланням на власні джерела у правоохоронних органах. За даними правоохоронців, постріли зробила людина, одягнена як кур'єр служби доставки. Ймовірний нападник був на електровелосипеді. Він підійшов до Парубія, вистрілив та поїхав.

13:15 Колеги Андрія Парубія по партії "Європейська Солідарність" назвали вбивство політика "терором". Вони вимагають прозорого розслідування.

"Європейська Солідарність" вимагає від влади і правоохоронних органів негайного, ретельного, професійного, прозорого розслідування вбивства державного діяча, народного депутата Андрія Парубія. Ми повʼязуємо це вбивство з його державницькою проукраїнською позицією і вважаємо, що за цим жорстким злочином може стояти наш споконвічний ворог і терорист – російська федерація і її 5 колона. Москва щиро ненавиділа Парубія як одного з державотворців сучасної України Ірина Геращенко

13:10 Глагола показав фото з місця вбивства. Воно сталося у Франківському районі Львова.

"Телеграф" в режимі онлайн слідкує за подіями навколо вбивства Парубія. вбивство Парубія. Журналіст Віталій Глагола повідомляє, що за словами очевидців, стріляв кур’єр служби Glovo, який після цього сховав пістолет у сумку. Нападник був у чорному шоломі з жовтими розводами та їхав на електровелосипеді.

Глава Львівської ОВА Максим Козицькій повідомив, що стрільця розшукують. Справу тримає на контролі президент України Володимир Зеленський.

Андрій Парубій був главою ВР та депутатом кількох скликань

Андрій Парубій був головою Верховної ради України (2016-2019), секретар Ради національної безпеки та оборони України (27 лютого – 7 серпня 2014 року). Обіймав посаду першого заступника голови Верховної Ради України (2014–2016). Народний депутат України VI, VII та VIII, IX скликань. Під час Євромайдану був комендантом Самооборони Майдану.