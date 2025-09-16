"А народ запитайте?" Питання про надання Героя України Парубію розділило українців

Більшість підтримує ідею, що Парубій має отримати звання Героя, але є й незгодні

Депутати Львівської міської ради звернулися до президента України Володимира Зеленського із закликом посмертно присвоїти звання Героя України Андрію Парубію. Українського політичного і громадського діяча, нардепа кількох скликань, ексголову Верховної Ради України та координатора Самооборони Майдану вбили у Львові 30 серпня.

Відповідне звернення від львівських депутатів до президента зачитав на сесії Львівської міської ради голова фракції "Європейська солідарність" Петро Адамик, повідомляє "Еспресо.Захід". У звернені зазначається, що електронна петиція про надання Андрію Парубію звання Героя України (посмертно) вже набрала понад 25000 підписів громадян України та перебуває на розгляді.

Андрій Парубій усе своє життя присвятив служінню Українській державі, захисту її суверенітету, незалежності та демократичних цінностей. Він зробив вагомий внесок у розвиток українського парламентаризму, а також відіграв ключову роль у забезпеченні безпеки Майдану під час подій 2013–2014 років.Його послідовна проукраїнська позиція, відданість державним інтересам, внесок у зміцнення національної безпеки та європейської інтеграції України заслуговують на найвищу державну нагороду — звання Героя України, — йдеться у зверненні

Як реагують у мережі

Під повідомленням про цю пропозицію у Facebook українці здебільшого висловлюють підтримку наданню Андрію Парубію звання Героя України. Проте, як завжди, є й незгодні, але вони у меншості. Багато коментарів з одного слова — "підтримую". Одна з коментаторок висловлює сумнів, чи заслуговує Парубій на це звання, ще один питає "за що".

А народ запитайте, чи заслуговує Парубій цього звання. Ні, це не той випадок, — пише жінка

Нагадаємо, Андрія Парубія застрелили у Львові серед білого дня. Підозрюваного у його вбивстві невдовзі затримали. Він заявив, що зробив це нібито через незгоду з діями української влади.

Як розповідав "Телеграф", на честь Парубія запропонували назвати вулицю, проте нарвались на жорстку критику. Справа в місці — це запропонували зробити не у Львові чи Києві, а у Вараші на Рівненщині.