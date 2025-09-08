Вулиця на честь Парубія може з'явитися в несподіваному місті: це викликало хвилю критики

Пропозиція назвати вулицю на честь нардепа Парубія спричинила жорсткі суперечки — одні вважають це символом державності, інші — недоцільним кроком

На честь вбитого нардепа Андрія Парубія, який був важливим ворогом для Москви та одним із рушіїв української державності запропонували назвати вулицю, проте нарвались на жорстку критику. Справа в місці — це запропонували зробити не у Львові чи Києві, а у Вараші на Рівненщині.

З ініціативою виступив депутат Вараської міської ради та місцевий ресторатор Олександр Дерев'янчук. У петиції щодо цього на сайті міської ради він зазначив, що це вплине на формування національної ідентичності громади та майбутніх поколінь. Наразі петиція має 9 зі 100 потрібних голосів. Ідея спричинила справжні баталії в мережі.

Основні аргументи коментаторів — до чого тут Парубій до Вараша, те, що в місті є свої загиблі герої та брак коштів, які краще витратити на армію. Здебільшого наголошують — Парубія поважають, але перейменування у Вараші вважають недоцільним.

Аргументів проти вулиці Парубія у Вараші знайшлось чимало

Автор петиції відповів коментаторам публічно. Він наголосив, що назвати вулицю на честь Парубія тотожне до вулиць Шевченка, Лесі Українки тощо, загальнонаціональний символ. У Вараші наразі полеглих захисників більше, аніж наявних вулиць, тож вирішувати, хто більш достойний — недоцільно. Він пише, що перейменування не вимагає витрат, але дасть місту "новий рівень самоусвідомлення".

Дерев'янчук також нагадав, що саме Андрій Парубій підписав постанову Ради про перейменування Кузнецовська у Вараш, а раніше місто було назване на честь українофоба.

Щось не бачив так багато питань про причетність до Кузнецовська, радянського диверсанта миколи кузнецова, який воював в тому числі проти УПА (батьків-дідів Парубія). Частина з коментаторів, знаю точно, досі проживає в "Кузнєцовске". І якби не пасіонарна частина політиків і мешканців тогочасного Кузнецовська, та Андрія Парубія (який підписав постанову ВР про перейменування нашого міста), ми й надалі жили б під ім’ям радянського терориста — українофоба… Олександр Дерев'янчук, депутат міської ради Вараша

Довідково: Вараш — молоде місто. Засноване в 1973, воно налічує понад 41 тисячу мешканців. Це місто-супутник Рівненської АЕС.

Раніше "Телеграф" розповідав, що з перейменуванням вулиці на честь Андрія Парубія вже виникла резонансна ситуація. Не минуло й кілька днів після похорону, як нардеп Микола Тищенко запропонував перейменувати вулицю Банкову на спомин про ексспікера ВР.