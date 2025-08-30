"Навіть не обговорював таке": чому Парубій не користувався охороною

Політик вважав, що йому не потрібна охорона

Народний депутат "Європейської солідарності" Андрій Парубій не користувався охороною та ніколи не обговорював це питання. Тому кілеру вдалося без перешкод підійти до нього та застрелити посеред дня на одній із жвавих вулиць Львова.

Про це розповів депутат Львівської міської ради 7-го скликання Ігор Зінкевич в ефірі "Київ 24". За його словами, Парубій був "впевнений у своїх переконаннях".

Він у принципі ніколи не потребував таких речей, я знаю, що він як українець був упевнений у своїх переконаннях, силах і навіть таке не обговорював. На жаль Ігор Зінкевич

Як відомо, близько полудня 30 серпня невідомий чоловік із рюкзаком "Glovo" і в мотоциклетному шоломі зробив вісім пострілів у Парубія з пістолета. Через це нардеп загинув на місці до приїзду "швидкої допомоги". У Львові було оголошено план "Сирена", а до пошуків злочинця залучили СБУ.

Як повідомлялося раніше, у поліції говорили, що злочинця поки не знайшли. Там додали, що він ретельно спланував напад і, мабуть, давно стежив за жертвою.

Однопартієць Парубія Олексій Гончаренко у коментарі "Телеграфу" висловив переконання, що за вбивством стоять росіяни. Сам факт нападу він називає актом терору.

Таку саму думку поділяє народний депутат Микола Княжицький. Він розповів "Телеграфу", що за нападом на Парубія стоїть Росія. За його словами, одного разу колишнього спікера Ради вже намагалися вбити біля готелю "Київ".