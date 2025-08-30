Був під слідством, керував Майданом та РНБО: чим прославився вбитий Андрій Парубій

Чоловік був членом Комітету з нацбезпеки, оборони та розвідки ВРУ

Андрій Парубій, якого вбили 30 серпня, був одним із найвпливовіших українських політиків останніх десятиліть. Його життя було тісно пов'язане з ключовими подіями сучасної історії України.

"Телеграф" розповідає біографію посадовця.

Освіта й рання діяльність

Парубій закінчив історичний факультет Львівського університету у 1994 році, а згодом — аспірантуру Львівської політехніки за спеціальністю політологія та соціологія. Ще у 1987-91 роках він працював лаборантом та старшим лаборантом у кількох археологічних експедиціях Інституту суспільних наук АН УРСР.

Вже в молоді роки він активно долучався до національно-визвольного руху, очолював Товариство "Спадщина" та брав участь у перших пікетах, за що був арештований у 1989 році.

Політична кар'єра

Парубій почав депутатську діяльність у Львівській обласній раді з 1990 року. Разом із Олегом Тягнибоком він став одним із засновників Соціал-національної партії України, яка згодом трансформувалась у ВО "Свобода". З 1994 до 1998 року був депутатом Львівської міської ради, очолював депутатську групу, а з 1996 року — керував Товариством "Патріот України".

У 2004-2005 роках він активно підтримував Помаранчеву революцію та був комендантом Українського дому. З 2007 року по 2019 рік неодноразово обирався народним депутатом України у складі різних політичних сил: "Наша Україна", ВО "Батьківщина", "Народний фронт" та "Європейська Солідарність".

Андрій Парубій

Під час Революції Гідності Парубій координував роботу на Майдані Незалежності в Києві. Він фактично був комендантом наметового містечка та очільником загонів Самооборони Майдану. У лютому 2014 року його підрозділи взяли під контроль урядовий квартал Києва.

З 27 лютого по 7 серпня 2014 року Парубій обіймав посаду секретаря Ради національної безпеки й оборони України. У цей період розпочалася анексія Криму та війна на сході країни. Він контролював антитерористичні операції та вживав заходів для посилення охорони стратегічних об'єктів.

14 квітня 2016 року Андрій Парубій був обраний Головою Верховної Ради України, змінивши Володимира Гройсмана, який очолив Кабмін. Він підтримував низку ключових рішень щодо децентралізації та особливого статусу Донбасу, ініціював створення Офісу парламентської реформи та брав активну участь у розробці законопроєктів, зокрема щодо медичного канабісу та обмеження впливу релігійних установ, пов'язаних з Росією.

У 2020 році проти нього ДБР відкрило справу через можливе втручання у виборчий процес, проте пізніше суд закрив провадження.

Андрій Парубій

Нагороди

Чоловік був нагороджений Орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня, орденом "За заслуги" III ступеня, ювілейною медаллю "25 років незалежності України", відзнаками президента та МВС України, а також орденом хреста Святого Андрія Первозванного від Вселенського патріарха Варфоломія.

Декларація

Андрій Парубій у 2025 році задекларував кілька об'єктів нерухомості, зокрема 3 квартири, житловий будинок і не тільки. Політик у звітному періоді отримав зарплату від Апарату Верховної Ради України в розмірі 687 503 грн (понад 57 000 грн на місяць), а також компенсації за депутатські витрати на суму 726 720 грн і відшкодування витрат на проїзд Україною — 90 000 грн.

Окрім того, депутат має значну суму готівкою, яка зберігається в банках.

Декларація Андрія Парубія за 2025 рік

Нагадаємо: 30 серпня надійшла звістка про смерть ексголови Верховної Ради Андрія Парубія. Політика та громадського діяча вбили пострілом у Львові. Чоловік завжди залишався доволі приватною людиною, рідко коментуючи питання особистого життя. Відомо, що він був одружений і мав одну доньку.

Раніше "Телеграф" розповідав, що невідомий здійснив кілька пострілів у Парубія просто на вулиці. Це не перший замах на політика — у 2014 році біля готелю "Київ" у центрі Києва невідомий кинув гранату під ноги групі народних депутатів, серед яких також був депутат.