Навіщо її так закрутили? Де у Києві є незвичайна вулиця і як вона називається (фото)

Ця вулиця має перепад висоти 16 метрів

У Києві чимало вулиць із багатою історією та незвичайними назвами. Серед них виділяється Круглоуніверситетська. Знаходиться вона в центрі міста і дивує своєю "ламаною" формою.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, навіщо цю вулицю так "закрутили" та що на ній знаходиться. Ми дізналися цікаві факти.

Де в Києві знаходиться Круглоуніверситетська і чим вона унікальна

У 1830-х роках Київ активно розбудовувався. На той час у місті будувався Червоний корпус Університету (на вулиці Володимирській), але частина університетських служб та гуртожитків тимчасово розміщувалася в орендованих будинках на Липках.

Житловий будинок міліції на Круглоуніверситетській (архівне фото)

Між цими двома пунктами не було прямого та зручного шляху, бо заважав величезний яр та крутий обрив. Щоб вози з кіньми могли подолати такий шлях, архітектор Вікентій Беретті вигадав хитрість: він спроєктував у Печерському районі вулицю у формі "двох напівциркулів".

Вулиця Круглоуніверситетська знаходиться в центрі Києва, Фото: Вікіпедія

Завдяки S-подібній формі схил вийшов пологим та зручним для транспорту того часу. Саме через ці "кола" до назви Університетська додали приставку "Кругло". Формальний статус та сучасну назву вулиця отримала у 1869 році.

Вулиця Круглоуніверситетська має незвичайну форму

Закручена вулиця має 2 виходи на вул. Лютеранську (у своїй верхній та нижній точках), а перепад висоти між ними становить 16 метрів. Попри невелику довжину, кожен будинок тут — окрема історія. На ній розташований житловий будинок працівників міліції (№2/1), а також особняк збудований у 1892 році у стилі неокласицизму.

Обосняк на Круглоуніверситетській, 10

Сьогодні Круглоуніверситетська вулиця — це тихий, зелений та престижний куточок у самому серці Києва, що зберіг унікальний інженерний задум XIX століття.

Круглоуніверситетська вулиця у Києві, Фото: kiev.vgorode

