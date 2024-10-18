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Кілька ложок цього інгредієнту — і фарш стане неймовірно соковитим: кулінарний трюк, який завжди працює

Автор
Марія Дума
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Секрет особливо соковитого фаршу
Секрет особливо соковитого фаршу. Фото civileats.com

Жирні вершки зроблять м’ясо соковитим

Маленькі деталі мають суттєвий вплив на смак готової їжі. Ми розповідали, як правильно варити макарони. Тепер ділимось лайфхаком, який зробить соковитим будь-який фарш, навіть найсухіший.

Вам знадобляться жирні вершки. Замочування фаршу у вершках може звучати як порада з TikTok, яка нізащо не спрацює, однак насправді це перевірена та справжня кулінарна техніка. Як пишуть на tastingtable.com, цю техніку винайшов культовий кухар Джеймс Бірд.

Навіщо замочувати фарш у вершках

Фарш і жирні вершки — найкращі друзі. Особливо, якщо ви цей фарш плануєте смажити. Річ у тім, що таке замочування захищає білки в м’ясі від пережарювання. Також використання цієї техніки допомагає яловичому фаршу зберігати вологу.

Як замочити фарш у вершках?

Якщо ви хочете застосувати цю техніку у свій власний арсенал, не лийте багато вершків — вистачить 1-2 столові ложки жирних вершків на 500 грамів фаршу. З’єднайте його, накрийте харчовою плівкою, щоб вберегти від випаровування вологи, та залиште на ніч у холодильнику, перш ніж переходити до решти рецепту.

Цей трюк підходить до всіх страв, у яких фарш потрібно обсмажувати — для котлет, соусів тощо. Також ми розповідали, які відмити руки після грибів.

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#М'ясо #Приготування #Лайфхак #Фарш