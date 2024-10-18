Кілька ложок цього інгредієнту — і фарш стане неймовірно соковитим: кулінарний трюк, який завжди працює
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 559
Жирні вершки зроблять м’ясо соковитим
Маленькі деталі мають суттєвий вплив на смак готової їжі. Ми розповідали, як правильно варити макарони. Тепер ділимось лайфхаком, який зробить соковитим будь-який фарш, навіть найсухіший.
Вам знадобляться жирні вершки. Замочування фаршу у вершках може звучати як порада з TikTok, яка нізащо не спрацює, однак насправді це перевірена та справжня кулінарна техніка. Як пишуть на tastingtable.com, цю техніку винайшов культовий кухар Джеймс Бірд.
Навіщо замочувати фарш у вершках
Фарш і жирні вершки — найкращі друзі. Особливо, якщо ви цей фарш плануєте смажити. Річ у тім, що таке замочування захищає білки в м’ясі від пережарювання. Також використання цієї техніки допомагає яловичому фаршу зберігати вологу.
Як замочити фарш у вершках?
Якщо ви хочете застосувати цю техніку у свій власний арсенал, не лийте багато вершків — вистачить 1-2 столові ложки жирних вершків на 500 грамів фаршу. З’єднайте його, накрийте харчовою плівкою, щоб вберегти від випаровування вологи, та залиште на ніч у холодильнику, перш ніж переходити до решти рецепту.
Цей трюк підходить до всіх страв, у яких фарш потрібно обсмажувати — для котлет, соусів тощо. Також ми розповідали, які відмити руки після грибів.