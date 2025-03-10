Після операції впала у кому і померла: де поховали бабу Надю із "Моєї прекрасної няні"

Артистка зіграла у десятках фільмах і серіалах

Олександра Назарова — російська акторка, яка прославилась роллю бабусі Наді у ситкомі "Моя прекрасна няня". Чимало акторів серіалу вже померли, як-от Любов Поліщук. Назарової також не стало, коли їй було 79 років.

"Телеграф" розкаже, що відомо про кар'єру акторки, чому вона померла, і де її поховали.

Що відомо про Олександру Назарову

Майбутня акторка народилась у 1940 році у Санкт-Петербурзі. Навчалась у театральному інституті та працювала у Центральному дитячому театрі. Упродовж 50 років Назарова була актрисою Московського драматичного театру імені Єрмолової. Вона грала у постановках "Мері Поппінс", "Дон Жуан повертається з війни", "Ван Гог", "Бременські музиканти", "Снігова королева", "День космонавтики", "Танго".

Олександра дебютувала у стрічці "А якщо це кохання?" у 1961 році. З того часу актриса активно знімалась у кіно. Через 3 роки Назарова виконала свою першу головну роль — Іри Єгорової — у фільмі "Кохана". Її героїня планувала після школи вступити до вишу. Однак дівчина зустріла кохання та вирішила працювати з хлопцем на будівництві.

Олександра Назарова у стрічці "А якщо це кохання?", скриншот з фільму

Олександра Назарова у фільмі "Кохана", скриншот з фільму

Також Назарова грала у стрічці "Софія Перовська", де перевтілилась у доньку колишнього петербурзького губернатора. Згодом акторка вирішила зробити майже десятирічну паузу у зніманнях. У середині 70-х Олександра знову почала з'являтися у фільмах і серіалах, але переважно в епізодичних і другорядних ролях.

Олександра Назарова у стрічці "Софія Перовська", скриншот з фільму

Зокрема, Назарова виконала роль вчительки літератури у стрічці "Мелодія на два голоси", працівниці лабораторії — у "Крок", господарки квартири — у "Марія Магдалина", секретарки — у "Круті: смертельне шоу".

Назарова отримала масштабну популярність після участі у гумористичному серіалі "Моя прекрасна няня". Вона виконала роль баби няні Віки — Наді, коли їй було 64 роки.

Назарова у серіалі "Моя прекрасна няня", скриншот із ситкому

Також Назарова грала у картинах "Отаман", "Солдати 9", "Тримай мене міцніше", "Довгоочікуване кохання", "Глухар-3", "Товариші поліцейські", "Вчитель у законі. Повернення", "Змішані почуття". Окрім цього, росіянка з'являлась у журналі "Єралаш". Загалом актриса знялася у понад 90 фільмах і серіалах та озвучила десятки мультфільмів.

Могила Олександри Назарової

У 2019 році актриса мала хворобу легенів. Їй зробили трахеостомію — розріз частини трахеї з введенням до неї спеціальної трубки. Утім, у цей момент в Олександри почали відмовляти інші органи. Назарова впала у кому, а невдовзі померла через поліорганну недостатність у 79 років.

Назарова в останні роки життя, фото з мережі

Актрису поховали на Троєкурівському кладовищі у Москві. Спочатку на її могилі встановили лише дерев'яний хрест. А згодом на місці поховання розмістили гранітний пам'ятник з портретом акторки та особистими даними. Також ділянку біля могили оформили декоративною галькою та оточили металевим парканом.

На могилі Назарової спершу був лише дерев'яний хрест, фото з мережі

Пам'ятник Назаровій, фото з мережі

На могилі Назарової - гранітний пам'ятник, фото з мережі

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