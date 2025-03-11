В Києві вводять обмеження руху. Де не проїхати (схема)

Водіїв просять скоригувати свої маршрути

Обмеження руху транспорту в Києві з’їздом з вулиці Лугової на вулицю Богатирську в напрямку проспекту Степана Бандери починає діяти з вівторка, 11 березня. Воно триватиме до 24 березня.

Про це попередили у "Київавтодорі", повідомляє офіційний портал КМДА. Обмеження руху запроваджено через продовження капітального ремонту вулиці Богатирська.

"Комунальна корпорація "Київавтодор" перепрошує за тимчасові незручності та просить враховувати обмеження під час планування маршруту", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, днями у середмісті Києва під асфальт провалилося три автомобілі. Інцидент трапився 8 березня на Печерську, в Музейному провулку.

Як повідомляв "Телеграф", заступник голови КМДА Петро Пантелеєв розповів, чи відключать опалення у Києві раніше через потепління. За його словами, очікуване похолодання наприкінці цього та на початку наступного тижня може вплинути на дату вимкнення опалення в столиці.