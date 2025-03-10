Україна та США проведуть переговори у Саудівській Аравії: усі подробиці про зустріч

Зеленського на зустрічі не буде

Переговори США та України заплановані на 11 березня. Зустріч делегацій двох країн відбудеться у Саудівській Аравії (Джидда).

"Телеграф" уважно стежитиме за подією. У цій новині, яка буде доповнитись, ми розповімо про головні моменти зустрічі.

10 березня

11:00 Україна під час переговорів чітко окреслить свої "червоні лінії". Для української сторони неприйнятними є будь-які умови, які:

обмежують здатність України до переозброєння;

змушують юридично визнати окуповані території російськими;

втручаються у внутрішню політику України (наприклад, вимоги проведення виборів, неможливих в умовах воєнного стану).

Що відомо про переговори

Хто поїде до Саудівської Аравії

Українська сторона: делегацію очолять глава МЗС Андрій Сибіга, міністр оборони Рустем Умєров, керівник Офісу президента Андрій Єрмак та полковник ЗСУ Павло Паліса.

Павло Паліса, Андрій Єрмак, Андрій Сибіга, Рустем Умеров

Також у Саудівській Аравії буде і Володимир Зеленський, але він не братиме участі у переговорах. Глава держави має намір вирушити на зустріч із наслідним принцом Мухаммедом бін Салманом аль Саудом. Цей візит було заплановано на лютий, проте його було перенесено через те, що того ж дня у Саудівській Аравії проводили зустріч представники США та Росії.

Сторона США: крім держсекретаря Рубіо, до зустрічі приєднаються посланець Дональда Трампа по Близькому Сходу Стів Віткофф і радник Білого дому з національної безпеки Майк Уолтц.

Майк Волтц, Стів Віткофф, Марко Рубіо

Про що говоритимуть

За інформацією Української правди, головним завданням переговорників є відновлення відносин між Києвом та Вашингтоном, а також обговорення угоди з корисними копалинами. У свою чергу, Reuters з посиланням на двох чиновників уряду США пише, що американські чиновники нібито мають намір використовувати зустріч з українською делегацією частково для того, щоб з’ясувати, чи готова Україна піти на матеріальні поступки на користь Росії для припинення війни.

Financial Times з посиланням на офіційних осіб, проінформованих про підготовку до переговорів у Саудівській Аравії, заявляє, що Україна має намір запропонувати часткове припинення вогню з Росією, зокрема безпілотниками та ракетами великої дальності, а також зупинку бойових дій у Чорному морі. Київ сподівається, що прогрес переговорів вплине на Вашингтон й він скасує заморозку обміну розвідданими та відновить постачання зброї.

"З нашого боку буде чітке налаштування на конструктив, і сподіваємося, що вдасться обговорити та узгодити необхідні рішення та кроки. Україна прагне миру від першої ж секунди цієї війни. На столі абсолютно реалістичні пропозиції. Головне – рухатися швидко та результативно", — раніше говорив Зеленський.

Не тільки Україна?

Видання CNN з посиланням на інформоване джерело пише, що США в Саудівській Аравії нібито планують провести зустріч не лише з представниками України, а й з росіянами. Поки не повідомляється, хто буде присутній на цій зустрічі.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що угоди про корисні копалини між Вашингтоном та Києвом, можливо, не буде достатньо для відновлення військової допомоги та обміну розвідданими.