"Доведеться йти на важкі кроки": Рубіо розкрив деталі майбутніх переговорів з Україною

У Вашингтоні розповіли, чого чекають від Києва на переговорах у Джідді

Україні доведеться йти на "важкі кроки" у будь-якій можливій угоді, вважають у Вашингтоні. При цьому там ще не знають, на які поступки може піти Москва.

Про це розповів глава Держдепартаменту США Марко Рубіо під час польоту до Саудівської Аравії, де він має зустрітися з українськими перемовниками. Його слова наводить The New York Times.

"Найголовніше, з чим ми повинні звідси піти, — це тверде відчуття того, що Україна готова піти на важкі кроки. Як і росіянам доведеться піти на важкі кроки, щоб покласти край цьому конфлікту. Або принаймні призупинити його якимось чином у тій чи іншій формі", — сказав він.

При цьому головний дипломат США відмовився розкривати будь-які деталі угоди, але заявив, що обидві країни мають зрозуміти, що "воєнного вирішення цієї ситуації не існує".

"Росіяни не можуть завоювати всю Україну, і очевидно, що Україні буде дуже складно в розумний термін змусити росіян повернутися туди, де вони були в 2014 році", — сказав він.

Примітно також, що Рубіо поки не знає, на які поступки готова піти Москва, але вважає, що це важливо з’ясувати на майбутніх переговорах.

Окрім іншого, глава Держдепартаменту також сказав, що США все ще діляться розвідувальною інформацією, яка важлива для захисту України, а також ніколи не роздумували про відключення її від Starlink.

Він зазначив, що загроза президента Дональда Трампа ввести нові санкції проти Росії показує, що Вашингтон має інструменти тиску на Володимира Путіна, щоб змусити його сісти за стіл переговорів. Крім того, Рубіо запевнив, що США ніколи не надаватимуть Москві військову допомогу.

Як повідомлялося раніше, у західних ЗМІ з’явилася інформація про те, що під час переговорів Вашингтон поставить Києву ультиматум із вимогою віддати Росії все, чого хоче Кремль.