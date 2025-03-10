У соцмережі Ілона Маска стався масштабний збій: що відомо

Зафіксовано тисячі скарг по всьому світу

У соціальній мережі Twitter (X) стався збій у понеділок, 10 березня. Більшість користувачів скаржаться, що стрічка не працює.

Про це свідчать дані сервісу Downdetector. Зазначається, що мережа працює, але функція публікації дописів не доступна.

Перші проблеми почали фіксуватись після 12:00 10 березня, і вже за пів години було зафіксовано понад 7 тисяч звернень.

Наразі відомо, що найбільшу кількість збоїв фіксуються на сході США, але проблеми є й в інших країнах. Користувачі скаржаться на роботу мобільного застосунку та сайту. Є проблеми не тільки з оновленням стрічки, а й з авторизацією, надсиланням повідомлень.

В Україні про проблеми із сайтом повідомив 51% користувачів, з додатком — 32%, підключенням до сервера — 17%. За останню годину з України надійшло 619 звітів про збої.

Карта збоїв Twitter в Україні 10 березня

У США – вже майже 23 тисячі повідомлень про проблеми з X, у Великій Британії – понад 10 тисяч, у Польщі – близько 5 тисяч, в Австралії – 3 тисячі, у Бразилії – 4,5 тисячі, у Кенії – 115.

Карта збоїв Twitter в США 10 березня

Водночас мережа Х наразі ніяк не коментувала ситуацію. Власне як і її власник американський мільярдер Ілон Маск.

Нагадаємо, нещодавно стався масовий збій у роботі Visa та Mastercard. Люди не могли розплатитися у магазинах та супермаркетах, оскільки на терміналах видавало помилку.

Раніше "Телеграф" розповідав, щов системі Helsi стався збій. Користувачі медичної онлайн-платформи не змогли авторизуватися та записатися на прийом до лікаря ні через вебсайт, ні через мобільний додаток.