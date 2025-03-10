США хочуть поговорити з Україною про поступки заради миру

У Держдепі США розповіли, про що говоритимуть з українською делегацією у Джидді

Під час переговорів делегацій США та України в Саудівській Аравії Вашингтон хоче визначити те, на які "важкі кроки" готовий піти Київ. Також не виключається, що після цієї зустрічі буде відновлено постачання військової допомоги.

Про це розповів держсекретар США Марко Рубіо під час розмови із журналістами перед початком візиту. Про це пише The Guardian.

Зокрема, дипломат зазначив, що сподівається на хорошу зустріч і підтвердив, що США мають намір поставити Україні питання про поступки.

"Важливо чітко визначити наміри України щодо миру і (дізнатися), що Україна готова піти на важкі кроки, як це зроблять росіяни", — сказав він.

Крім того, він висловив сподівання, що після переговорів постачання військової допомоги буде відновлено.

"Призупинення допомоги в широкому сенсі — це те, що, як я сподіваюся, ми зможемо вирішити. Очевидно, що те, що відбудеться завтра, матиме вирішальне значення для цього", — відповів Рубіо на запитання журналістів.

Він не вважає, що української ініціативи щодо припинення вогню на морі та в повітрі буде достатньо для завершення війни, але впевнений, що її треба побачити.

Як повідомлялося раніше, у західних ЗМІ з’явилася інформація про те, що під час переговорів Вашингтон поставить Києву ультиматум із вимогою віддати Росії все, чого хоче Кремль.