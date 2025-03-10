Операція "Труба": чи можуть росіяни потрапити до Києва газопроводом

Російський маневр закінчився повним провалом, але в українців виникло багато питань

Використання росіянами газопровідної труби для спроби зайти в тили українським підрозділам у Курській області не є чимось новим. Однак те, що ця операція катастрофічно провалилася, наочно показує, чому таку хитрість не вдасться використати для заходу в тилові міста, на кшталт Києва.

Про це "Телеграфу" розповів колишній співробітник Служби безпеки України Іван Ступак. За його словами, росіяни неодноразово намагалися використовувати колектори та каналізації. Наприклад, таке траплялося в Авдіївці.

Він зазначив, що ворог не зможе використати для цього українську ГТС, оскільки окупантам просто не вистачить повітря.

"По цій трубі не розгуляєшся. По ній не можна пройти 700 кілометрів, тому що банально не вистачить повітря. Це замкнутий простір, мрія клаустрофоба. Ти просто заходиш туди і не знаєш, вийдеш ти звідти чи ні. 1,4 метра у висоту і ти на колінах йдеш", — сказав він.

За словами Ступака, цією тактикою можна скористатися для подолання 10-15 кілометрів між компресорними станціями. При цьому він не виключає того, що росіяни зараз справді піднімають стару документацію часів СРСР чи навіть царської Росії, щоб знайти можливі підземні комунікації, якими можна скористатися.

Він наголосив, що ймовірність того, що труби можна буде використовувати для тихого проникнення до Києва, дуже мала. Бодай тому, що від кордону з Білоруссю до Києва 120 кілометрів. Ступак зазначає, що спроба скористатися цією тактикою на Курщині стала великим проколом і росіяни самі це визнали.

Про неможливість використання ГТС для потайного проникнення "Телеграфу" також розповів начальник компресорної станції "Хуст" Василь Шак. Він уточнив, що це не дозволить зробити діаметр трубопроводу, а також відсутність усередині труби повітря для дихання.

"Це технічно неможливо. Це як сказати "давайте побудуємо міст на Місяць", але ж це нереально. Ось приблизно така ж ситуація і тут", — сказав він.

При цьому він не став вдаватися до деталей, пославшись на те, що не хоче озвучувати конкретніші характеристики української ГТС у воєнний час.

Як повідомлялося раніше, російські війська спробували гілкою газопроводу підійти до Суджі в Курській області. Однак план, про який спочатку з гордістю сурмили росіяни, міг обернутися для них справжньою катастрофою.