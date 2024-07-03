Куди зникла ексдружина Лещенка Dj Nastia, яка їздила з виступами у Москву (фото)

Жінка зараз перебуває поза межами України

Анастасія Топольська, більш відома, як Dj Nastia, є одіозною українською діджейкою. Вона запам'яталась шлюбом із нардепом Сергієм Лещенком і поїздками з виступами в країну-агресорку. Зараз її життя дещо змінилося.

Dj Nastia викликала резонанс своїми скандальними вчинками ще до повномасштабного вторгнення. Як вона починала свій шлях і чим займається зараз, розповість "Телеграф".

Біографія

Дівчина родом із Луганщини, але згодом перебралась у Донецьк. Там вона навчалась в місцевому університеті економіки і торгівлі, але швидко зрозуміла, що це не її. У 2005 році стала вчитися діджеїнгу. А от перший виступ дівчини відбувся у Івано-Франківську, під псевдонімом DJ Beauty.

Анастасії вдавалось займатися діджеїнгом, тож незабаром вона розпочала співпрацю з музичним продюсером та засновником лейблу Sendrecords — Євгеном Євтуховим.

Паралельно пробувала свої сили в різних конкурсах. Зокрема, взяла участь в Jeans DJ Parade та здобула там перемогу у номінації "Відкриття року". Згодом Топольська почала виступати на популярному фестивалі "Казантип" у Криму.

Розвиваючи свою кар'єру, дівчина отримала роботу на радіо Kiss FM. Там вона вела програми Beautiful Night, "Ліфт у небо" та навіть керувала танцювальним майданчиком Kiss FM на "Казантипі".

Через певний час Анастасія почала називатись Nastia та змінила стиль музики. Вона їздила з виступами містами Європи та Південної Америки. У 2013 році почала власний лейбл Propaganda.

З 2016 року почала стосунки з народним депутатом Сергієм Лещенком. Через рік вони одружилися.

Анастасія Топольська з Сергієм Лещенком, Фото: Інстаграм Анастасії Топольської

Скандали

Одного разу дівчина написала у соцмережах до Дня вишиванки, "з днем вишивати". Це обурило громадськість, тому вона прибрала допис.

Також Топольська часто відвідувала Крим, коли він вже був окупований росіянами. Ба більше, вона повідомляла, що буде їздити з концертами в Росію ще в 2016 році.

Щоправда, на певний час виступи довелось скасувати через допити в антикорупційних органах. Адже було незрозуміло, звідки в дівчини та її обранця-нардепа, квартира за 7 мільйонів гривень. Однак невдовзі продовжила свої поїздки в країну-окупантку.

У 2017 році Топольська називала терористів так званої ЛНР — "ополченцями, яких хтось заплутав". Йшлося про окупацію її рідної Фащівки на Луганщині росіянами.

А у 2021 році Анастасія взагалі виступила на "секс-позитивній вечірці" в Москві. Це викликало масове обурення в суспільстві, адже в цей період сім років тривала війна на Донбасі.

Анастасія Топольська виступала в Москві, Фото: Інстаграм Анастасії Топольської

Натомість сама діджейка передавала "привіт усім ботофермам і хейтерам", зазначивши, що це збільшує статистику її сторінки. А сам Лещенко видав, що виступ його дружини слугує "підтримці людей, які є прямими жертвами режиму".

Де зараз Анастасія Топольська

Після початку повномасштабного вторгнення Топольська стала поширювати дописи на підтримку України. Вона публікувала інформацію, як можна допомогти українцям. У її профілі було багато світлин і відео з наслідків російських ударів по наших містах.

Анастасія Топольська підтримала Україну

Згодом жінка заявила про збір коштів для різних українських гуманітарних фондів. Так, жінка виступала під українським прапором і скасовувала виступи, на яких мала грати на одній сцені з росіянами.

Восени 2022 року вона розлучилась з екснардепом Лещенком і показала нового обранця. Ним став грецький електронний виконавець Стеф Мендесідіс.

Анастасія Топольська з новим обранцем, Фото: Інстаграм Анастасії Топольської

Зараз дівчина продовжує ділитися у своєму профілі світлинами та відео з виступів у різних містах Європи та Америки. Також вона оприлюднює кадри своїх фотосесій та подорожей. Схоже, вона живе зараз у Греції.

Анастасія Топольська в Греції, Фото: Інстаграм Анастасії Топольської

Нещодавно Анастасія поширила інтервʼю, яке брала в митця Станіслава Толкачова. Вона запитувала чоловіка про труднощі життя в Німеччині. У його відповіді прозвучало питання вивчення німецької мови та податки.

Анастасія Топольська взяла інтерв'ю в українського митця й нарвалась на хейт

Людей обурила така розмова, й зокрема те, що як Топольська, так і її герой, перебувають за кордоном. Користувачі мережі почали писати, що вони могли принести користь, повернувшись в Україну.

Також один чоловік дорікнув дівчині, що багато діджеїв не повертаються в Україну, виїжджаючи для "просвітницької діяльності". На що вона відповіла, що кожна людина робить свій вибір.

Топольській дорікнули за гостя для інтерв'ю та виїзд за кордон, Фото: Інстаграм Анастасії Топольської

Раніше "Телеграф" писав про те, куди зникла та чим зараз займається "Міс Україна-Всесвіт" Інна Цимбалюк. Схоже, модель не цікавить війна в Україні.