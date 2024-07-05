Секс-скандал у РПЦ: келійник звинуватив митрополита у домаганнях та розповів гарячі деталі

Разом із юнаком митрополит нібито спав в одному ліжку

Митрополита Іларіона (Григорій Алфєєв) звинуватив у сексуальних домаганнях хлопець, який працював у нього келійником. Однак той усе заперечує і згадує якусь жінку, яка називає себе матір’ю юнака. Вона, за словами митрополита, намагалася тим його шантажувати, вимагаючи компенсацію за моральну шкоду синові.

Про це йдеться у розслідуванні, яке публікує "Нова газета Європа". Зазначається, два роки тому Іларіона відправили керувати Будапештсько-Угорською єпархією РПЦ. З того часу він встиг отримати угорський паспорт та купити маєток під Будапештом вартістю €4,9 млн.

У нього деякий час служив келійником юнак із російсько-японської родини Георгій Сузукі. Саме він стверджує, що митрополит до нього чіплявся.

У матеріалі вказується, що цей хлопець втік з Угорщини, прихопивши з дому Іларіона годинник та гроші. З цієї причини на нього було заведено кримінальну справу.

Сузукі каже, що спочатку жив у своїй келії та бачився з митрополитом лише у справах, до яких зобов’язував його послух, але вже за кілька тижнів Іларіон запропонував йому переїхати до кімнати своєї квартири для допомоги по господарству. Георгій погодився.

Якось Іларіон, як зазначив Сузукі, відвіз його на дачу у Франції. Там Георгій захворів і кілька днів пролежав із високою температурою. Тоді, за його словами, і відбувся його перший фізичний контакт із митрополитом.

"Під час чергового нападу жару Іларіон поділ Георгія до трусів і ліг до нього в ліжко, нібито для того, щоб зігріти юнака", — йдеться у матеріалі.

Потім вони все частіше стали проводити "час у ліжку разом". При цьому безпосередньо до сексуального акту, як стверджує Георгій, не дійшло.

За словами Сузукі, він був під постійним психологічним тиском, а у вересні 2023 року, коли спробував висловити невдоволення, почав отримувати від Іларіона погрози: митрополит заявляв, що у разі розставання у юнака можуть бути проблеми. Він розповів, що митрополит говорив, що хоче "відчувати його шкірою" та "як батько укладати".

Іларіон називає звинувачення у сексуальних домаганнях з боку Георгія Сузукі безпідставними та обіцяє подати судовий позов про наклеп.

Митрополит Іларіон вважався правою рукою та можливим наступником патріарха Кирила. Однак у червні 2022 року його раптово звільнили з посади голови відділу зовнішніх зв’язків РПЦ, виключили із Синоду, а також відіслали за кордон.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що СБУ під час обшуків упіймала секретаря Чернівецької єпархії УПЦ МП на інтимі з хлопцем із церковного хору.