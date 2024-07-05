Майже історичний рекорд: в Україну йде надзвичайна спека, які області накриє

Синоптики озвучили прогноз погоди в Україні на 8-15 липня

Найближчими днями очікується надзвичайна спека в Україні. Температура повітря в низці областей підніматиметься до +40..+41 градуса. Це близько до абсолютних максимумів температури, зафіксованих в Україні за всю історію спостережень.

Про це повідомили в Укрдірометцентрі. Синоптики розповіли, якою буде погода з 8 по 15 липня і де буде найспекотніше.

"У зв’язку з поширенням на територію України тропічного повітря з північних районів Африки, наступного тижня очікується спекотна погода, протягом 11-15 липня у більшості областей сильна спека: максимальна температура вдень становитиме 35-38°", - йдеться у повідомленні .

При цьому синоптики додали, що у південних, східних, Полтавській, Дніпропетровській та Кіровоградській областях місцями буде надзвичайна спека – 40-41°. Це, у свою чергу, близько до абсолютних максимумів температури зафіксованих в Україні за всю історію спостережень.

Нагадаємо, раніше синоптик із Волині Володимир Деркач в ексклюзивному прогнозі для сайту "Телеграф" розповів, на яку погоду українцям чекати в липні 2024 року.