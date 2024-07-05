У країні-агресорі вважають, що Велика Британія блокує будь-які контакти з нею.

Прес-сектетар російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков назвав Велику Британію "недружньою країною". Він заявив, що російський "президент" навряд чи вітатиме Кіра Стармера з перемогою на виборах.

Згідно з заявами Пєскова, диктатор нібито відкритий до переговорів із Лондоном, проте Велика Британія виступає проти цього. Він також висловився щодо Лейбористської партії, яку очолює Стармер.

"Лейбористи не схильні до гнучкості у відносинах з Росією і тяжіють до заперечення зв’язків із Москвою", — сказав Пєсков.

До того ж прессекретар диктатора підкреслив, що Росія не має оптимізму щодо відносин з Лондоном за нового прем’єра. Цю посаду з 5 липня обіймає Кір Стармер.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв пригрозив війною Великій Британії, якщо та розмістить в Україні військовий контингент. До цього він погрожував відправити Велику Британію "під воду новою російською зброєю". Така заява була зроблена після введення додаткових санкцій проти Росії.