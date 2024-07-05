Умови для ЗСУ, "короткий шлях до миру" та вибори: що сказали Путін та Орбан після зустрічі у Москві

Російський "лідер" висловився щодо війни в Україні та зачепив Захід

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан під час зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним у Москві зробив низку заяв щодо війни в Україні. Сам російський "лідер" назвав переговори "насиченими" та висловився за їхніми підсумками.

Путін прийняв угорського прем’єра у Кремлі 5 липня. Зустріч він розпочав зі згадки про ультиматум для Києва.

За словами російського "президента", "розмова була відвертою і корисною в нинішній непростій геополітичній ситуації". Він обговорив з Орбаном "досягнення миру" та короткий шлях до цього. При цьому угорський прем’єр розповів про нещодавні переговори у Києві.

Також під час зустрічі Віктор Орбан виступив із закликом зупинити вогонь, аби створити умови для переговорів щодо України.

"Київ не допускає думки про припинення вогню, оскільки в цьому випадку зникає привід для продовження режиму воєнного стану", — заявив диктатор.

Ключові фрази Путіна

Москва наполягає на виведенні ЗСУ із чотирьох нових регіонів, є й інші умови миру, вони є предметом розгляду в ході можливої спільної роботи;

Саму думку про припинення бойових дій Київ не допускає, бо зникає привід для продовження воєнного стану, а якщо доведеться скасувати його, то доведеться проводити вибори;

Має бути не перемир’я чи пауза для озброєння київського режиму, Росія виступає за повне та остаточне завершення конфлікту;

Чуємо про небажання вирішувати питання дипломатичним способом, а спонсори України продовжують використовувати Україну та народ країни як тарани та жертви;

Шанси перемогти на виборах для українського керівництва, що "втратило легітимність", близькі до нуля.

Відносини Росії та Євросоюзу перебувають у найнижчій точці.

Ключові фрази Орбана

Головним завданням у наступні пів року нашого європейського головування буде боротьба за мир;

Європі потрібний мир;

Позиції Росії та України щодо врегулювання конфлікту дуже далекі одна від одної;

Я хотів почути й почув думку Путіна щодо трьох важливих питань, що він думає про мирні ініціативи, про припинення вогню та мирні переговори, в якій послідовності їх можна провести, і третє — бачення Європи після війни.

Потрібно зробити дуже багато кроків для того, щоб наблизитися до завершення конфлікту

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у Євросоюзі вже прокоментували візит Орбана до Москви.