НЛО над Україною військові бачать постійно: науковець про аномальні зони і те, як виглядає в тепловізор полтергейст

Поруч із нами можуть існувати інші форми життя високоорганізованої матерії

Через повномасштабну війну з Росією український повітряний простір, мабуть, моніториться найбільше в світі. Та навіть попри це вчені продовжують фіксувати явища, які важко пояснити законами природи. В цьому впевнений кандидат технічних наук Артем Білик, який очолює Український науково-дослідний Центр вивчення аномалій (УНДЦА) "Зонд". Це — єдина вітчизняна організація, яка майже 20 років вивчає аномальні явища в небі України: повідомлення про НЛО, дивні вогні над поверхнею землі тощо.

Чому саме під час війни так важливо вивчати НЛО, як у цьому допомагають ЗСУ, де в Україні найвідоміша аномальна зона і як виглядає в тепловізор полтергейст? На ці та інші питання Артем Білик відповів в інтерв’ю "Телеграфу".

Чому повітряний простір України моніторять найбільше у світі

— Скажіть, звідки УНДЦА "Зонд" отримує інформацію про аномальні явища? Які основні джерела?

— Український науково-дослідний Центр вивчення аномалій "Зонд" – громадська організація, яка діє з 2004 року при Аерокосмічному товаристві України і займається науковим вивченням аномальних явищ. Ми є інтелектуальним наступником комісії з вивчення аномальних явищ, яка діяла ще до відновлення незалежності 1991 року.

В основному до нас потрапляють дані від очевидців, які дізнаються про нашу організацію з інтернету, наукових публікацій тощо. Крім того, ми вивчаємо повідомлення ЗМІ й отримуємо дані з державних метеорологічних станцій, коли їхні працівники фіксують аномальні аерокосмічні феномени.

Повідомлення крайніх років змінилися в якісній структурі, адже наш повітряний простір, мабуть, моніториться найбільше в світі. І це важливо, тому що проблема аномальних аерокосмічних феноменів має два ключові аспекти: національної безпеки і новітніх технологій. Нам потрібно знати, що відбувається в нашому небі, зараз це очевидно всім, бо від цього залежить наше життя і здоров’я. З іншої сторони, ті явища, які однозначно не можуть бути ототожнені як явища природного або антропогенного походження, становлять інтерес з точки зору наукового вивчення технологічного рівня, який вони демонструють.

— Як багато подібних повідомлень отримує "Зонд"?

— В середньому 30-40 повідомлень на рік. Внаслідок ретельно проведеного аналізу, із цих явищ приблизно 80-85% — виявляються звичайного походження: супутники Starlink, літаки, зірки, планети, хмари… Зараз це можуть бути також ефекти військових дій: БпЛА, ракети тощо.

Слід зазначити, що не тільки цивільні, а й військові повідомляють нам про різні дивні ефекти в небі. І таких повідомлень стало більше, вони якісно насичені, зняті на камери БпЛА, за допомогою тепловізорів тощо.

— А військові йдуть на контакт, співпрацюють з Центром?

— Комунікація здебільшого побудована на індивідуальному рівні. Наприклад, військові, які раніше були цивільними, знають про нашу громадську організацію, або шукають через інтернет, розуміючи, що спостерігали, зазняли щось важливе.

Взагалі хотілося б, користуючися нагодою, звернутися до ваших читачів, щоб вони знали, що в Україні проводиться наукове вивчення аномальних аерокосмічних феноменів і щоби вони повідомляли нам про це. Ми гарантуємо конфіденційність таких звернень, адже нас цікавить саме науковий аспект феномену: що насправді спостерігалось.

Слід зазначити, що противник також бачить ці явища і відмічає, що це не є російськими або нашими дронами чи іншими літальними апаратами. Аномальні об’єкти в небі демонструють характеристики, які не можуть поки бути досягнуті відомими засобами — наприклад, миттєве прискорення або дуже велика швидкість, раптові поява і зникнення, світлові ефекти тощо. Країна, яка перша зрозуміє, на яких принципах побудовані подібні об’єкти, зробить цивілізаційний прорив.

Можна згадати, що під час Другої світової війни повітряний простір також регулярно моніторили пілоти, сили протиповітряної оборони та цивільні. У той час був сплеск повідомлень, адже від цього залежало життя. Військові зауважували, що спостережувані аномальні явища не є відомими літаками жодної зі сторін. В основному, це були світлові кулі діаметром в декілька метрів, які літали поодинці або групами.

Варто зазначити, що провідні країни світу: Франція, США тощо — мають спеціалізовані установи, які займаються на державному рівні вивченням аномальних аерокосмічних явищ. Зараз наприклад, в США створена агенція при Міністерстві оборони, яка вивчає аномальні явища з професійної точки зору. Вони відібрали вже декілька сотень повідомлень військових, зафіксованих найсучаснішими засобами спостереження, із аномальними об’єктами, які не знайшли жодного пояснення. Безперечно, такі дослідження треба розгорнути і в Україні, бо зараз потрібно, як ніколи раніше, знати достеменно, що і де спостерігається. Зрештою, спостережені невідомі об’єкти можуть бути і новими розробками противника, що становлять загрозу.

Інші цивілізації на Землі

— Ви кажете, що 80-85% відсотків явищ у небі, про які ви отримуєте повідомлення, можна пояснити. А як щодо інших 20-15%?

— Ці 15% це явища, які мають виражену аномальність. Ми користуємося французькою класифікацією, яка діє вже багато десятків років. В ній є кілька категорій: A, B, C, D1 і D2.

Явища категорії А — повністю ототожнені, про які є багато інформації. B — явища, про які трохи менше інформації, але вони також ототожнені, тобто вони природного або антропогенного походження. Категорія C – явища, які не ототожнені через недостатність інформації. Категорії D1 і D2 — це ті явища, які мають значну аномальність і містять досить інформації, щоб мати наукову цінність. Це диски, кулі, трикутники, групові об'єкти, які літають в геометричній побудові, з'являються і зникають, проявляються візуально в тепловізор і на радарах тощо.

— То як ви їх пояснюєте або хоча б намагаєтесь пояснити?

— Ми мало знаємо про повні фізичні основи того світу, в якому живемо, тому у нас є кілька гіпотез того, що спостерігаємо.

Перша – це невідомі новітні технології, можливо, секретні технології, які тестуються.

Друга – це можуть бути інші цивілізації, які живуть з нами на Землі; форми життя високоорганізованої матерії, які також існують поруч з нами.

Класичний приклад – це т.зв. "кульова блискавка", яка також є аномальним явищем, але ж вона не викликає сильного здивування у людей. Вона досить часто зустрічається, хоча повної фізичної моделі її існування, відтворення в лабораторних умовах досі нема. Більше того, в багатьох випадках "кульова блискавка" проявляє аномальну поведінку, рухаючись проти вітру тощо.

Ще один приклад — формації на полях, коли злакові чи інші рослини аномально змінюють напрямок росту на великих площах, утворюючи величезні складні геометричні візерунки. Ми добирали зразки пшениці, яка зазнала таких змін, і зразки ґрунту; дослідження показали, що аномально змінюється біохімія рослин, хімія ґрунту. І ми це не можемо поки що пояснити, це неможливо для наших технологій, які ми знаємо.

Загалом щодо аномальних явищ, наш Центр дотримується гіпотези квантової механіки в інтерпретації Еверетта—Вілера—Менського (фізики, які запропонували інтерпретацію квантової механіки, згідно з якою допускається існування паралельних світів. — Ред.).

— Поясніть будь ласка, детальніше.

— Якщо явища мають високий рівень інформативності в повідомленнях (є відео, свідчення очевидців, приладові спостереження) і водночас містять встановлені фактори аномальності, то однією з провідних гіпотез, ми розглядаємо гіпотезу паралельних світів у розгалуженому Всесвіті. Такі світи можуть взаємопроникати один в одний за певних умовах. Це пояснює, наприклад велику кількість і розмаїття спостережуваних аномальних явищ.

Час покаже, яка з гіпотез більше справдиться, а можливо всі вони мають місце бути водночас. Для досліджень потрібно більше фактичних даних, більше спостережень, більше усвідомлених громадян, які будуть повідомляти про свої спостереження.

"Полтергейст" фіксували на тепловізор

— Ви кажете про високий рівень інформативності, доказової бази. Я розумію, як можна зафільмувати дивне явище в небі, але як очевидцям можна зібрати відеодокази т.зв. "полтергейсту"?

— Один з принципів нашої організації: не розглядати поодинокі вербальні свідчення, коли хтось просто каже, що він щось бачив. Фактично таке повідомлення не несе наукового змісту. Тому ми працюємо тільки з предметними свідченнями: фото, відео, матеріальні сліди. Або може бути групове спостереження. Тоді в перехресному опитуванні очевидців вдається встановити істину.

Аномальні феномени як т.зв. "полтергейсти", "привиди" — залишають зазвичай багато матеріальних слідів, які піддаються науковому лабораторному вивченню. Плюс такі явища можуть тяжіти до певних місць, де можна, встановити спеціальні системи стаціонарного автономного моніторингу. Наприклад, ми фіксували явище типу "привиди" за допомогою коливань магнітного поля, а "полтергейст" фіксували на тепловізор.

— А що видно у тепловізор в такому випадку?

— Таке явище проявляє себе як автономно живучий тепловий "насос", знижується температура довкілля в точці перебування такого феномену, в даному разі теплова енергія переходила в акустичну — стукіт без джерела. Фізично це не заборонено, але як відбувається — поки загадка.

— За багаторічну практику "Зонду", чи виявили ви в Україні зони, які точно можна назвати аномальними, де найвища концентрація таких явищ?

— Навіть у Київській області є кілька таких зон, наприклад, селище Яблунівка, де ще з 1980-х років спостерігаються аерокосмічні феномени з високим ступенем аномальності. Їх бачили сотні, якщо не тисячі людей. Вони замальовані, зняті на відео. Ми поки в процесі вивчення механізмів функціонування таких аномальних зон. Вочевидь, це пов'язане з певними властивостями місцевості тощо.

Екстрасенсорні здібності має кожен

— Чи вивчаєте екстрасенсорні здібності?

— Можна навести приклад Прінстонської лабораторії вивчення аномальних явищ у США, яка провела десятки тисяч експериментів із об'єктивізації паранормальних здібностей. Об'єктивізація означає, що люди, які мають ці здібності або претендують на те, що мають, їхні здібності можна зафіксувати приладами: випадковими генераторами чисел, квантовими генераторами.

Дослідження у світових наукових установах показали, що екстрасенсорні здібності має буквально кожен, просто запитання, чи будемо ми їх розвивати. Вірогідно, людина давнини більше мала і розвивала такі здібності, тому що у неї не було "протезування" за допомогою сучасних технологій, які, з одного боку, значно розширюють індивідуальні можливості кожного, але з іншого — не мотивують до розвитку.

Як приклад можна навести яснобачення. Або усвідомлені сновидіння, коли ти розумієш уві сні, що ти спиш, і керуєш ним. Наші пращури-характерники добре розумілися на цьому.

Явища, описані вище — відносяться до спектру т.зв. "межових областей науки", Edge Science.

— В Україні ви натрапляли на людей, у яких ваш Центр дійсно може підтвердити, що вони мають екстрасенсорні здібності?

— Безперечно. Наші експерименти підтвердили те ж саме, що і експерименти, які робили у Стенфорді, Прінстоні, інших університетах, інститутах — що нульових результатів нема. Будь-яка людина має такі здібності в зародковому стані.

Наприклад, в давнину була розвинена біолокація, або "лозоходство", коли людина визначала, де копати колодязь за допомогою сенситивного сприйняття. Зараз, коли ми маємо бурові установки і можемо легко ними знайти воду, то нам не потрібні лозоходці, відповідно, такі здібності люди не розвивають. Але у граничних ситуаціях, людям все одно доводиться покладатися тільки на себе.

Ми — не самі на планеті

— Чи є вірогідність, що розвинені країни вже увійшли в контакт з позаземними формами життя, мають їхні технології. На вашу думку, це все ж таки вигадка медіа, чи тут є щось від реальності?

— У нас є принцип – Центр коментує тільки те, що вивчали ми особисто. Як ми вже зазначили, провідні країни вивчають аномальні явища, але, мабуть, якби технології, які кардинально різняться від відомих нам, були досліджені, то ми б їх побачили вже в певних пристроях.

Для контакту будь-яких істот, організмів, потрібно декілька обов'язкових умов: спільність часу, простору і спільність практик. Наприклад, дельфіни — більш високоорганізовані по багатьох параметрах істоти, аніж ми, мають більший мозок, складнішу мову. Але ми з ними не контактуємо, бо вони нас не цікавлять з точки зору нашого рівня розвитку. Так само мурахи, терміти — відповідають всім ознакам цивілізації, які ми самі й вигадали: комунікація, соціальна організація, будівництво, землеробство…

Культури грибів, які мурахи вирощують всередині мурашника, ми не можемо повторити; термітники можуть бути заввишки понад 8 метрів, мають подвійну систему вентиляції. Чому ми не контактуємо з ними? Тому що, знову ж таки, вони не мають космічного двигуна, якихось гаджетів, які нас цікавлять на цьому етапі нашого розвитку. Але технологічний розвиток, яким йде наша цивілізація — може бути не єдино можливим.

І тут зворотне запитання: в такому разі, чи будуть з нами контактувати цивілізації, які подолали міжзоряний простір? Наша цивілізація дуже молода, вона зародилася в умовах обмежених ресурсів, постійних кровопролитних зіткнень і нам не зрозуміти цивілізації, для яких ресурси нічого не значать, бо для нас ресурси – це все. Найближча зоряна система — це відстань понад два світлові роки. Наші найкращі ракети будуть долати її десятки тисяч років, і ймовірно не долетять, до тому що є межа надійності матеріалів.

— Держава проявляє інтерес до ваших досліджень?

— Держава надає інформаційну підтримку, насамперед через співпрацю з метеорологічними станціями.

Якщо комусь вдалося зареєструвати аномальні явища (АЯ) фото-, відеоапаратурою, просимо своєчасно повідомляти про це нашу організацію з метою проведення об'єктивного наукового дослідження.

Навіть у цей непростий час повномасштабної військової агресії РФ проти нашої країни, наукові дослідження АЯ актуальні зокрема в ракурсі питань екології та безпеки життєдіяльності.

Ми не самі на цій планеті і вона не належить нам. Ми живемо на поверхні, займаючи дуже невеликий прошарок. Вивчення аномальних явищ дає змогу наблизитися до розуміння нашого місця і призначення у Всесвіті.