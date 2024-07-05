Інтернет без світла на будь-який гаманець – 5 способів залишитися на зв’язку у блекаут

Залишатися з Інтернетом можна як за 0 гривень, так і за десятки тисяч

Графіки відключень світла в Україні через особливо спекотну погоду стають дедалі жорсткішими. У результаті кияни за несприятливих умов можуть залишатися без світла до 7 годин поспіль. І в такій ситуації для багатьох дуже важливо не втрачати зв’язок зі світом через Інтернет.

"Телеграф" розбирався, які існують способи залишатися в онлайні, навіть коли в квартирі кілька годин не буде електрики. І як виявилося, подібних способів дуже багато, що називається, на будь-який розмір гаманця, але зі своїми нюансами.

Простіше простого. Мобільний Інтернет через смартфон

Найпростіший спосіб залишатися з Інтернетом навіть без електроенергії — "роздавати" Всесвітнє павутиння зі свого смартфона. Все що потрібно – знайти у смартфоні розділ "Точка доступу" та дозволити телефону роздавати мобільний Інтернет.

Оборотною стороною такого рішення стануть:

підвищена розрядка мобільного телефону, так що якщо світла не буде кілька годин, бажано мати павербанк для підзарядки гаджета;

підвищена витрата трафіку, що у більшості мобільних операторів коливається від 20 до 50 Гб;

швидкість мобільного Інтернету зазвичай невелика і якщо для роботи необхідний високошвидкісний трафік, цей варіант буде не найкращим.

З фінансової точки зору роздача Інтернету зі смартфона є, мабуть, найдешевшим способом залишитися у Всесвітньому павутинні. Усі витрати вже понесені – смартфон та тариф у мобільного оператора. Але деякі додаткові гроші можуть знадобитися.

Так, більшість стандартних тарифів мобільних операторів мають до 20 Гб оплаченого трафіку, якщо вам потрібно більше, доведеться переходити на дорожчі тарифні плани. Так, вартість тарифу, в якому можна отримати до 50 Гб в українських мобільних операторів, становить у середньому 330-350 гривень на місяць. Також існують акції безлімітного Інтернету та постійні тарифи з безлімітом при абонплаті в середньому від 400 гривень на місяць.

Ще однією статтею витрат у цьому варіанті може стати павербанк для заряджання телефону або ноутбука, якщо електроенергії немає більше 5-6 годин. Вартість павербанку сьогодні коливається близько 1000 гривень, але якщо ви його вже купили, а 20 Гб на місяць стандартного мобільного Інтернету вам достатньо, то роздача трафіку зі смартфона може обійтися вам абсолютно безкоштовно.

Мобільний Інтернет через модем

Іншим варіантом отримати Інтернет може стати 4G-модем, який можна безпосередньо включити до вашого гаджету, перш за все ноутбук, і залишатися на зв’язку. Для покращення якості сигналу можна придбати модель із можливістю підключення через USB. Якщо вам потрібен Інтернет для роботи на декількох гаджетах, можна придбати модель з можливістю підключення по Wi-Fi.

Мінус у подібного рішення по суті всього один, але той же, що й у всієї технології мобільного Інтернету – швидкість трафіку в середньому буде нижчою, ніж у проводового та оптоволоконного Інтернету.

У фінансовому сенсі покупка модему в залежності від моделі та конфігурації обійдеться від 1 до 2 тисяч гривень, плюс при необхідності павербанк за приблизно 1000 гривень.

Інтернет від Укртелекому

Здавалося б, застаріла технологія отримання Інтернету через мідний телефонний провід (ADSL) від "Укртелекому" виявилася досить стійкою до роботи без електроенергії. Для наявності сигналу в квартирі або будинку абонента не потрібне світло, але модем здатний працювати від батарейного живлення або інших джерел енергії, таких як портативні акумулятори або генератори, згодиться і павербанк.

Головним мінусом технології є те, що доступна вона для тих, у кого вже підключено телефонний зв’язок від "Укртелекому". Що ж до фінансової сторони питання, то з нею найпростіше ознайомитись на сторінці "Укртелекому".

Технологія GPON – популярність зростає

Величезної популярності набуває підключення Інтернету через технологію GPON (гігабітна пасивна оптоволоконна мережа), перевага якого якраз у можливості роботи без світла. Правда і тут вам доведеться дещо придбати.

Так, щоб роутер і оптичний термінал роздавали Інтернет, їх слід забезпечити електроенергією, що вимагатиме підключення до них павербанка, портативної зарядної станції або генератора. Для стабільної роботи щонайменше на 6-8 годин вистачить і павербанку. Також знадобляться два USB-проводи DC розміром 5,5 мм х 2,1 мм.

Також якщо йдеться про роботу на потужному ноутбуці або стаціонарному комп’ютері, варто потурбуватися про покупку безперебійного живлення. Залежно від потужності ціна на подібні пристрої починається приблизно від 2500 гривень та може досягати 10 000 і більше. При цьому власне підключення Інтернету через технологію GPON обійдеться у Києві від 200 гривень на місяць.

Супутниковий Інтернет від Starlink – дорого та радикально

Найбільш радикальним способом забезпечити себе Інтернетом є покупка та встановлення терміналу супутникового Інтернету Starlink. Завдяки найсучаснішим технологіям швидкість передачі даних буде забезпечена, а для безперебійної роботи буде потрібна зарядна станція.

Подібний варіант найкраще підійде для приватних будинків, власники яких не надто стиснуті в коштах.

Так, сам термінал Starlink можна придбати в середньому від 17-20 тисяч гривень, зарядна станція коштуватиме від 10 000 гривень і ще 3000 гривень доведеться віддати за абонплату на місяць.

При цьому експерти радять бути готовими до того, що взимку електроенергії в Україні може не бути від 12 до 18 години на добу. Тобто питання потужності резервних джерел живлення для того ж Інтернету стане ще більш актуальним.