Куда исчезла экс-жена Лещенко Dj Nastia, которая ездила с выступлениями в Москву (фото)

Женщина сейчас находится за пределами Украины

Анастасия Топольская, более известная как Dj Nastia, является одиозной украинской диджейкой. Она запомнилась браком с нардепом Сергеем Лещенко и поездками с выступлениями в страну-агрессорку. Сейчас ее жизнь несколько изменилась.

Dj Nastia вызвала резонанс своими скандальными поступками еще до полномасштабного вторжения. Как она начинала свой путь и чем занимается сейчас, расскажет "Телеграф".

Биография

Девушка родом из Луганщины, но потом перебралась в Донецк. Там она училась в местном университете экономики и торговли, но быстро поняла, что это не ее. В 2005 году стала учиться диджеингу. А вот первое выступление девушки состоялось в Ивано-Франковске, под псевдонимом DJ Beauty.

Анастасии удавалось заниматься диджеингом, так что вскоре она начала сотрудничество с музыкальным продюсером и основателем лейбла Sendrecords — Евгением Евтуховым.

Параллельно пробовала свои силы в разных конкурсах. В частности, приняла участие в Jeans DJ Parade и получила там победу в номинации "Открытие года". Затем Топольская начала выступать на популярном фестивале "Казантип" в Крыму.

Развивая свою карьеру, девушка получила работу на радио Kiss FM. Там она вела программы Beautiful Night, "Лифт в небо" и даже управляла танцевальной площадкой Kiss FM на Казантипе.

Через некоторое время Анастасия стала называться Nastia и изменила стиль музыки. Она ездила с выступлениями по городам Европы и Южной Америки. В 2013 году начала свой лейбл Propaganda.

С 2016 года начала отношения с народным депутатом Сергеем Лещенко. Через год они поженились.

Анастасия Топольская с Сергеем Лещенко, Фото: Инстаграм Анастасии Топольской

Скандалы

Однажды девушка написала в соцсетях ко Дню вышиванки, "с днем вышиваты". Это возмутило общественность, поэтому она убрала пост.

Также Топольская часто посещала Крым, когда он уже был оккупирован россиянами. Более того, она сообщала, что будет ездить с концертами в Россию еще в 2016 году.

Правда, на время выступления пришлось отменить из-за допросов в антикоррупционных органах. Ведь было непонятно, откуда у девушки и ее избранника-нардепа квартира за 7 миллионов гривен. Однако вскоре продолжила свои поездки в страну-оккупантку.

В 2017 году Топольская называла террористов так называемой ЛНР — "ополченцами, которых кто-то запутал". Речь шла об оккупации ее родной Фащевки в Луганской области россиянами.

А в 2021 году Анастасия вообще выступила на "секс-позитивной вечеринке" в Москве. Это вызвало массовое возмущение в обществе, ведь в этот период семь лет шла война на Донбассе.

Анастасия Топольская выступала в Москве, Фото: Инстаграм Анастасии Топольской

Сама же диджейка передавала "привет всем ботофермам и хейтерам", отметив, что это увеличивает статистику ее страницы. А сам Лещенко выдал, что выступление его жены в России служит "поддержке людей, которые являются прямыми жертвами режима".

Где сейчас Анастасия Топольская

После начала полномасштабного вторжения Топольская стала распространять посты в поддержку Украины. Она публиковала информацию о том, как можно помочь украинцам. В ее профиле было много фотографий и видео с последствиями российских ударов по нашим городам.

Анастасия Топольская поддержала Украину

Впоследствии женщина заявила о сборе средств для разных украинских гуманитарных фондов. Так, женщина выступала под украинским флагом и отменяла выступления, на которых должна была играть на одной сцене с россиянами.

Осенью 2022 года она развелась с экс-нардепом Лещенко и показала нового избранника. Им стал греческий электронный исполнитель Стеф Мендесидис.

Анастасия Топольская с новым избранником, Фото: Инстаграм Анастасии Топольской

Сейчас девушка продолжает делиться в своем профиле фотографиями и видео с выступлений в разных городах Европы и Америки. Также она обнародует кадры своих фотосессий и путешествий. Похоже, что она живет сейчас в Греции.

Анастасия Топольская в Греции, Фото: Инстаграм Анастасии Топольской

Недавно Анастасия распространила интервью, которое брала у художника Станислава Толкачева. Она спрашивала мужчину о трудностях жизни в Германии. В ответе прозвучал вопрос изучения немецкого языка и налоги.

Анастасия Топольская взяла интервью у украинского художника и нарвалась на хейт

Людей возмутил такой разговор, и в частности то, что как Топольская, так и ее герой, находятся за границей. Пользователи сети начали писать, что они могли принести пользу, вернувшись в Украину.

Также один мужчина упрекнул девушку в том, что многие диджеи не возвращаются в Украину, выезжая для "просветительской деятельности". На что она ответила, что каждый делает свой выбор.

Топольской упрекнули в госте для интервью и выезд за границу, Фото: Инстаграм Анастасии Топольской

Ранее "Телеграф" писал о том, куда исчезла и чем сейчас занимается "Мисс Украина-Вселенная" Инна Цымбалюк. Похоже, что модель не интересует война в Украине.