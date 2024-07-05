Пропагандисти в РФ спробували пожартувати про спеку в Україні, але розлютили своїх росіян
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Жарт оцінили далеко не всі
Росіяни пожартували в мережі щодо надзвичайної спеки, яка очікується в Україні вже наступного тижня. Однак цим вони розлютили своїх же громадян.
Так, в одному з російських пабліків був опублікований пост з картинкою, в якій на тлі пускової установки С-300 написано "Цього разу ми ні до чого. Це погода". У коментарях одразу з’явилися гнівні висловлювання від самих росіян.
Деякі з них згадали, що на території України зараз перебувають їхні окупанти. Частина користувачів почала скаржитися, що загарбникам "буде тяжко".
Зокрема під постом можна побачити наступні коментарі росіян:
- "Хлопці наші там! У повному мундируванні та з вантажем по 40 кг!!";
- "У таку спеку при повному умундируванні нашим хлопцям буде тяжко";
- "Бідні наші хлопчики. У окопи води треба багато";
- "Нічого смішного, там наші хлопці, не легко зараз там їм";
- "Ох тяжко там нашим буде".
- "В Алтайському краї 45 градусів тепла було, а це Південь Сибіру. Ось де спека і наступного тижня може повторитися";
- "Ми що, в Україні живемо? Давайте про Росію писати".
При цьому деякі в коментарях згадали, що диктатор Путін наказав називати тимчасово окуповані території України "новими російськими областями". Тому вони також не оцінили жарту пабліка, а лише невдоволено висловилися.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в одній з областей Росії раптово ввели графіки відключення світла. Електрика вже відсутня у більшості населених пунктів.