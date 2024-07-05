Пропагандисти в РФ спробували пожартувати про спеку в Україні, але розлютили своїх росіян

Жарт оцінили далеко не всі

Росіяни пожартували в мережі щодо надзвичайної спеки, яка очікується в Україні вже наступного тижня. Однак цим вони розлютили своїх же громадян.

Так, в одному з російських пабліків був опублікований пост з картинкою, в якій на тлі пускової установки С-300 написано "Цього разу ми ні до чого. Це погода". У коментарях одразу з’явилися гнівні висловлювання від самих росіян.

Деякі з них згадали, що на території України зараз перебувають їхні окупанти. Частина користувачів почала скаржитися, що загарбникам "буде тяжко".

Зокрема під постом можна побачити наступні коментарі росіян:

"Хлопці наші там! У повному мундируванні та з вантажем по 40 кг!!";

"У таку спеку при повному умундируванні нашим хлопцям буде тяжко";

"Бідні наші хлопчики. У окопи води треба багато";

"Нічого смішного, там наші хлопці, не легко зараз там їм";

"Ох тяжко там нашим буде".

"В Алтайському краї 45 градусів тепла було, а це Південь Сибіру. Ось де спека і наступного тижня може повторитися";

"Ми що, в Україні живемо? Давайте про Росію писати".

При цьому деякі в коментарях згадали, що диктатор Путін наказав називати тимчасово окуповані території України "новими російськими областями". Тому вони також не оцінили жарту пабліка, а лише невдоволено висловилися.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в одній з областей Росії раптово ввели графіки відключення світла. Електрика вже відсутня у більшості населених пунктів.